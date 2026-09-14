Plaga kradzieży rowerów i hulajnóg w całej Warszawie. Sprawdzamy, gdzie znikają najczęściej
Moment nieuwagi przy sklepowej witrynie albo zaparkowanie na klatce schodowej bez zabezpieczenia – to wystarczy, żeby stracić rower czy hulajnogę w niemal każdej dzielnicy stolicy. Skala zjawiska nie jest przypadłością jednego osiedla – policyjne dane pokazują, że problem dotyczy całego miasta, choć w bardzo nierównym stopniu.
Prawie 2 tysiące kradzieży w 16 miesięcy
Według danych Komendy Stołecznej Policji obejmujących 2022 rok oraz pierwsze cztery miesiące 2023 roku, na terenie Warszawy zarejestrowano wtedy łącznie 1925 kradzieży rowerów – co oznaczało średnio cztery zniknięte jednoślady dziennie. Najgorzej wypadał rejon obsługiwany przez Komendę Rejonową Policji Warszawa II, obejmującą Mokotów, Ursynów i Wilanów – w samym 2022 roku potwierdzono tam 361 kradzieży, a w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku kolejnych 56. Policjanci z tego rejonu wykryli w tym czasie 151 sprawców. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na Żoliborzu i Bielanach, gdzie przez te same 16 miesięcy potwierdzono łącznie 196 kradzieży (152 na Żoliborzu i 44 na Bielanach), z czego wykryto 32.
|Rejon
|Kradzieże rowerów (16 miesięcy)
|Wykryci sprawcy
|Mokotów, Ursynów, Wilanów (KRP Warszawa II)
|417
|151
|Żoliborz i Bielany
|196
|32
Wciąż dzieje się to samo
Choć to zestawienie pochodzi sprzed kilku sezonów, kolejne policyjne komunikaty pokazują, że mechanizm i skala problemu się nie zmieniły. W marcu 2026 roku policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 33-latka podejrzewanego o serię kradzieży rowerów i hulajnogi elektrycznej z przełomu grudnia 2025 i marca 2026 roku – łączne straty pokrzywdzonych przekroczyły 10 tysięcy złotych, a skradzione przedmioty odnaleziono w jego mieszkaniu i komórce lokatorskiej. Dwa miesiące później, w maju 2026 roku, Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI, obejmująca Białołękę, Pragę-Północ i Targówek, informowała o serii kolejnych kradzieży w ciągu zaledwie kilku dni – rower z garażu podziemnego przy Monteverdiego, hulajnogę elektryczną przypiętą do poręczy przy Kondratowicza, kolejny rower spod sklepu przy Skarbka z Gór.
Najczęstszy błąd: brak zabezpieczenia albo linka złej jakości
Jak tłumaczyła w rozmowie z tvnwarszawa.pl Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, policyjne doświadczenia pokazują wyraźnie, że większość kradzieży to kwestia przypadku – w zainteresowaniu złodzieja pozostają przede wszystkim rowery niezabezpieczone albo zabezpieczone słabej jakości linką stalową, którą można przeciąć w kilka sekund. Rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I Robert Szumiata dodawał, że zabezpieczenie powinno być cenowo i jakościowo adekwatne do wartości samego roweru – kupowanie drogiego jednośladu i przypinanie go tanią linką mija się z celem.
Jak się zabezpieczyć?
Policja od lat powtarza ten sam zestaw praktycznych zasad. Rower czy hulajnogę należy przypinać do trwałego elementu – słupka, ogrodzenia, solidnego stojaka – najlepiej za pomocą zamka na szyfr lub klucz, a nie zwykłej linki. Zabezpieczenie trzeba przełożyć przez ramę, nie przez koło, które łatwo odkręcić i zostawić przypięte samo. Pomaga też naniesienie własnych, dyskretnych oznaczeń na częściach roweru w warsztacie oraz spisanie numeru seryjnego ramy – w razie kradzieży taki opis znacząco ułatwia identyfikację odzyskanego mienia. Zgłoszenie na policję najlepiej złożyć jak najszybciej, najpóźniej w ciągu doby od zauważenia kradzieży – to właśnie krótki czas reakcji najczęściej decyduje o tym, czy sprawcę uda się jeszcze namierzyć.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.