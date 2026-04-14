Planujesz zakup kawalerki? Uważaj, nowe przepisy mogą zniszczyć Twój plan na biznes.

14 kwietnia 2026 15:51 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Inwestowanie w mieszkania na wynajem krótkoterminowy przestaje być złotym interesem bez żadnych reguł. Unijne i krajowe przepisy, które wchodzą w życie w 2026 roku, nakładają na właścicieli lokali nowe, surowe obowiązki rejestracyjne i podatkowe. Dla wielu osób to ostatni dzwonek, by kupić lokal na starych zasadach lub całkowicie zmienić strategię. Sprawdź, jak nowe prawo uderzy w rentowność Twojego biznesu.

Fot. Yarecki / Pixabay

Najem krótkoterminowy pod kontrolą, fakty o nowej ustawie

Głównym celem zmian jest walka z nielegalnym hotelarstwem w budynkach mieszkalnych. Nowe regulacje wprowadzają centralny rejestr obiektów oraz obowiązek uzyskania unikalnego numeru rejestracyjnego dla każdego lokalu oferowanego na portalach typu Booking czy Airbnb. Bez tego numeru ogłoszenie po prostu zniknie z sieci.

Obszar zmiany Obecny stan Nowe zasady (2026)
Rejestracja lokalu Często brak (szara strefa) Obowiązkowy wpis do rejestru centralnego
Przekazywanie danych Dobrowolne raportowanie Automatyczne raportowanie portali do fiskusa
Zgoda wspólnoty Zazwyczaj niewymagana Możliwość zablokowania najmu przez sąsiadów
Podatki Różne formy rozliczeń Ujednolicenie i zaostrzenie kontroli

Co to oznacza dla inwestora?Jeśli planujesz zakup kawalerki z myślą o turystach, musisz wziąć pod uwagę:

  • Wyższe koszty obsługi: Nowe obowiązki sprawozdawcze to więcej biurokracji lub wyższa prowizja dla firm zarządzających.
  • Ryzyko administracyjne: Brak numeru rejestracyjnego będzie skutkował potężnymi karami finansowymi nakładanymi na właściciela.
  • Większa przejrzystość: Urząd Skarbowy otrzyma bezpośredni wgląd w liczbę zarezerwowanych dób i realne przychody.

Fakty o rynku: Czy kawalerka wciąż się opłaca?

Fakt, że rynek staje się coraz bardziej uregulowany, nie oznacza jego końca, ale definitywnie kończy erę szybkich zysków poza kontrolą. Statystyki pokazują, że w miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Gdańsk, nasycenie lokalami na doby jest tak duże, że nowi gracze będą mieli trudniej o wysoką obłożenie przy rosnących kosztach stałych. W 2026 roku kluczem do sukcesu będzie profesjonalizacja usług.

Planujesz zakup kawalerki? Dane rynkowe sugerują, że warto teraz szukać lokali, które „obronią się” także w najmie długoterminowym. Nadchodząca reforma to cios w osoby, które liczyły na bezobsługowy zysk. Fiskus i samorządy zyskują potężne narzędzia do walki z uciążliwym najmem, który zakłóca spokój stałych mieszkańców. Zanim zainwestujesz setki tysięcy złotych, sprawdź statut wspólnoty mieszkaniowej – w 2026 roku jeden zapis może sprawić, że Twój „biznes życia” stanie się zwykłym mieszkaniem, na które będziesz musiał szukać lokatora na rok, a nie na weekend. Statystyki są nieubłagane: rentowność najmu krótkoterminowego po odliczeniu wszystkich nowych kosztów i podatków zbliża się do bezpieczniejszych form lokowania kapitału.

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal.pl oraz unijnych dyrektyw dotyczących najmu krótkoterminowego (kwiecień 2026).

 

