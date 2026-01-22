Plany ewakuacji ludności 2026. Samorządy zakończyły prace nad procedurami bezpieczeństwa
Z końcem 2025 roku upłynął ustawowy termin, w którym wszystkie polskie gminy miały obowiązek opracować szczegółowe dokumenty dotyczące przemieszczania mieszkańców w sytuacjach zagrożenia. Obecnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) koordynuje scalanie tych danych w plany wojewódzkie oraz krajowy plan ewakuacji. Wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują i co te zmiany oznaczają dla obywateli.
Podstawa prawna i terminy realizacji
Nowe obowiązki dla samorządów wynikają z Ustawy z 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025. Przepisy te dały wójtom, burmistrzom i prezydentom miast dokładnie 12 miesięcy na przygotowanie wkładów do planów wojewódzkich.
|Etap prac
|Termin zakończenia
|Odpowiedzialny organ
|Plany gminne
|Grudzień 2025
|Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast
|Plany wojewódzkie
|Styczeń 2026
|Wojewodowie
|Krajowy plan ewakuacji
|Styczeń 2026
|Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Kto podlega ewakuacji w pierwszej kolejności?
Dokumenty opracowane przez gminy precyzyjnie określają priorytety podczas działań ratunkowych. W sytuacji zagrożenia pierwszeństwo mają osoby wymagające szczególnej opieki oraz najbardziej wrażliwe grupy społeczne.
Grupy priorytetowe w planach ewakuacji:
-
Dzieci oraz kobiety w ciąży.
-
Seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami.
-
Pacjenci szpitali oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej.
-
Osoby chore wymagające stałej opieki medycznej.
Logistyka i miejsca zakwaterowania
Gminy zidentyfikowały obiekty publiczne, które posłużą jako miejsca czasowego pobytu. Są to głównie hale sportowe, szkoły oraz ośrodki kultury. Przyjęto normę powierzchniową wynoszącą 2-3 m² na osobę.
Plany uwzględniają różne formy transportu: od autobusów i kolei, po tzw. samoewakuację. Szacuje się, że około 50% ludności może opuścić strefy zagrożenia własnymi pojazdami, korzystając z wyznaczonych tras.
Kiedy uruchamiane są procedury?
Decyzja o ewakuacji zależy od skali i rodzaju zagrożenia. Może ona zostać zarządzona zarówno w czasie pokoju (klęski żywiołowe, awarie), jak i w stanie wyższym.
-
Poziom lokalny: Wójt może zarządzić ewakuację przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub mienia (np. powódź, awaria technologiczna).
-
Poziom wojewódzki/krajowy: Ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej na wniosek wojewody, po konsultacji z MSWiA.
Co to oznacza dla czytelnika?
Każdy mieszkaniec powinien wiedzieć, jak zareagować na oficjalny komunikat. Podstawowymi kanałami informacyjnymi będą Alert RCB (SMS), syreny alarmowe oraz komunikaty w mediach publicznych.
Jak przygotować się na wypadek ewakuacji?
-
Pakiet na 72 godziny: Przygotuj plecak z wodą, jedzeniem o długim terminie ważności, lekami i latarką.
-
Dokumenty: Miej przy sobie oryginały oraz kopie najważniejszych dokumentów tożsamości i własności.
-
Gotówka: Przygotuj zapas pieniędzy w małych nominałach na wypadek awarii systemów płatniczych.
-
Łączność: Zapisz numery telefonów do najbliższych na kartce i ustal miejsce spotkania w razie braku zasięgu.
-
Weryfikacja: Reaguj wyłącznie na oficjalne komunikaty rządowe i samorządowe, aby uniknąć dezinformacji.
