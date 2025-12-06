Płatności kartą i BLIK-iem przestają działać. Rosną zgłoszenia od klientów

6 grudnia 2025 16:11 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności, Finanse | Brak komentarzy

W sobotnie popołudnie doszło do poważnej awarii systemów bankowych. Klienci w wielu miastach zgłaszają problemy z płatnościami kartą i BLIK-iem, a także utrudniony dostęp do aplikacji. Skala zgłoszeń rośnie, a specjaliści pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług.

Awaria w PKO BP. Klienci mają problem z płatnościami

W sobotnie popołudnie doszło do awarii w PKO BP. Użytkownicy zgłaszają trudności z płatnościami kartą i BLIK-iem. Informacje o problemach pojawiły się w różnych serwisach internetowych.

Co się zmienia? 

Awarie zaczęły być zgłaszane po godzinie 15. Najczęściej dotyczą odmowy transakcji kartą w sklepach oraz braku możliwości zrealizowania płatności BLIK-iem. Część klientów informuje również o problemach z logowaniem do aplikacji mobilnej. Bank przekazał, że pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu.

PKO BP to największy bank w Polsce. Krótkotrwałe przerwy techniczne zdarzają się kilka razy w roku, jednak tym razem liczba zgłoszeń rosła dynamicznie. Downdetector odnotował skokowe zwiększenie problemów, głównie w dużych miastach. Podobne awarie zwykle wynikają z przeciążenia systemów lub prac prowadzonych w tle.

Co to oznacza dla klientów?

Klienci powinni przygotować alternatywny sposób płatności, np. gotówkę lub kartę innego banku. Warto chwilowo unikać większych zakupów, jeżeli transakcja zależy od działania BLIK-a. Bank zwykle przywraca usługi w ciągu kilkudziesięciu minut, lecz nie ma jeszcze oficjalnego czasu rozwiązania problemu.

PKO BP zmaga się z awarią, która utrudnia płatności kartą i BLIK-iem. Klienci w wielu miastach informują o odrzucanych transakcjach. Bank pracuje nad usunięciem usterki i przywróceniem stabilności systemu.

