Płatności kartą i BLIK-iem przestają działać. Rosną zgłoszenia od klientów
W sobotnie popołudnie doszło do poważnej awarii systemów bankowych. Klienci w wielu miastach zgłaszają problemy z płatnościami kartą i BLIK-iem, a także utrudniony dostęp do aplikacji. Skala zgłoszeń rośnie, a specjaliści pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług.
Co się zmienia?
Awarie zaczęły być zgłaszane po godzinie 15. Najczęściej dotyczą odmowy transakcji kartą w sklepach oraz braku możliwości zrealizowania płatności BLIK-iem. Część klientów informuje również o problemach z logowaniem do aplikacji mobilnej. Bank przekazał, że pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu.
PKO BP to największy bank w Polsce. Krótkotrwałe przerwy techniczne zdarzają się kilka razy w roku, jednak tym razem liczba zgłoszeń rosła dynamicznie. Downdetector odnotował skokowe zwiększenie problemów, głównie w dużych miastach. Podobne awarie zwykle wynikają z przeciążenia systemów lub prac prowadzonych w tle.
Co to oznacza dla klientów?
Klienci powinni przygotować alternatywny sposób płatności, np. gotówkę lub kartę innego banku. Warto chwilowo unikać większych zakupów, jeżeli transakcja zależy od działania BLIK-a. Bank zwykle przywraca usługi w ciągu kilkudziesięciu minut, lecz nie ma jeszcze oficjalnego czasu rozwiązania problemu.
