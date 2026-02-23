Plaża Patelnia doszczętnie zniszczona. Budynek spłonął, konstrukcja grozi zawaleniem
Tragiczne informacje z Grabiny. Budynek na terenie popularnej Plaży Patelnia doszczętnie spłonął. Na miejscu przez wiele godzin pracowały dziesiątki strażaków. Obiekt jest poważnie uszkodzony i grozi zawaleniem.
Około 50 strażaków w akcji
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godzinie 7:00. Na miejsce skierowano 14 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie w działaniach brało udział około 50 strażaków.
Ogień objął znaczną część konstrukcji. Dach budynku zawalił się, a pozostałe elementy nośne zostały poważnie osłabione. Strażacy zabezpieczyli pogorzelisko, jednak obiekt nadal stanowi zagrożenie.
Konstrukcja niestabilna
Według wstępnych informacji konstrukcja budynku grozi zawaleniem. Teren został zabezpieczony, a dostęp do obiektu ograniczony. Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.
Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Sprawą zajmą się biegli, którzy ustalą okoliczności wybuchu ognia.
Duża strata dla regionu
Plaża Patelnia w Grabinie to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc letniego wypoczynku w regionie. Znajdowało się tam strzeżone kąpielisko, zaplecze gastronomiczne oraz przestrzeń do organizacji dużych imprez plenerowych.
Pożar oznacza poważną stratę dla lokalnej społeczności i przedsiębiorców związanych z tym miejscem. Nie wiadomo, czy i kiedy obiekt zostanie odbudowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.