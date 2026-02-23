Plaża Patelnia doszczętnie zniszczona. Budynek spłonął, konstrukcja grozi zawaleniem

23 lutego 2026 09:58

Tragiczne informacje z Grabiny. Budynek na terenie popularnej Plaży Patelnia doszczętnie spłonął. Na miejscu przez wiele godzin pracowały dziesiątki strażaków. Obiekt jest poważnie uszkodzony i grozi zawaleniem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Około 50 strażaków w akcji

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godzinie 7:00. Na miejsce skierowano 14 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie w działaniach brało udział około 50 strażaków.

Ogień objął znaczną część konstrukcji. Dach budynku zawalił się, a pozostałe elementy nośne zostały poważnie osłabione. Strażacy zabezpieczyli pogorzelisko, jednak obiekt nadal stanowi zagrożenie.

Konstrukcja niestabilna

Według wstępnych informacji konstrukcja budynku grozi zawaleniem. Teren został zabezpieczony, a dostęp do obiektu ograniczony. Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Sprawą zajmą się biegli, którzy ustalą okoliczności wybuchu ognia.

Duża strata dla regionu

Plaża Patelnia w Grabinie to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc letniego wypoczynku w regionie. Znajdowało się tam strzeżone kąpielisko, zaplecze gastronomiczne oraz przestrzeń do organizacji dużych imprez plenerowych.

Pożar oznacza poważną stratę dla lokalnej społeczności i przedsiębiorców związanych z tym miejscem. Nie wiadomo, czy i kiedy obiekt zostanie odbudowany.

