Płonie hala magazynowa pod Warszawą. Na miejscu walczy 11 zastępów straży
W miejscowości Nowy Modlin przy ul. Usługowej wybuchł poważny pożar hali magazynowej. Jak ustaliła redakcja Warszawa w Pigułce, na miejscu pracuje już 11 zastępów straży pożarnej, a w drodze jest oficer operacyjny.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że wewnątrz magazynu znajdują się odpady. – Brak informacji o osobach poszkodowanych – przekazał nam w rozmowie kpt. Paweł Płagowski, rzecznik prasowy straży pożarnej.
Trwa akcja ratunkowa
Służby są w trakcie gaszenia pożaru i zabezpieczania terenu. Na miejscu panuje duże zadymienie. Nie wiadomo jeszcze, jakie substancje są magazynowane wewnątrz – to będzie kluczowe dla dalszych decyzji o ewentualnym zabezpieczeniu okolicy.
Mieszkańcy proszeni są o pozostanie w domach i zamknięcie okien.
Pożar może powodować lokalne utrudnienia w ruchu drogowym, zwłaszcza w rejonie Nowego Modlina i pobliskiej Twierdzy Modlin. Na miejscu mogą występować ograniczenia przejazdu i zadymienie.
Artykuł będzie aktualizowany.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.