Płonie hala z odpadami. Zostańcie w domu. Zamknijcie okna
Firma Eko-Zysk1 specjalizuje się w gospodarce odpadami oraz demontażu pojazdów. W momencie wybuchu ognia w hali miały znajdować się różnego rodzaju odpady – ich obecność może wpływać na rozwój pożaru i poziom zadymienia.
Zgłoszenie wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim o godz. 19:17. Z pierwszych informacji wynika, że cały budynek objęty jest ogniem.
Na miejsce zadysponowano ponad 10 zastępów Straży Pożarnej, a także oficera operacyjnego z KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki.
Wciąż brak informacji o poszkodowanych
Jak ustaliliśmy, nie ma jeszcze danych o osobach poszkodowanych. Na miejscu trwają działania gaśnicze, zabezpieczanie terenu i kontrola dostępu do hali.
W akcji biorą udział także strażacy z agregatem do napełniania butli do aparatów oddechowych świeżym powietrzem, co może świadczyć o długotrwałym i wymagającym charakterze działań.
Nowe siły w akcji – dojeżdżają kolejne jednostki
O godzinie 20:30 na miejsce pożaru został zadysponowany specjalistyczny pluton „Fabryka” z powiatu legionowskiego. W jego skład wchodzą:
-
JRG Legionowo
-
OSP Jabłonna
-
OSP Kąty Węgierskie
-
OSP Chotomów
Ich udział oznacza zwiększenie skali działań – wszystko wskazuje na to, że akcja potrwa wiele godzin.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Mieszkańcy Nowego Modlina oraz okolicznych miejscowości proszeni są o:
-
pozostanie w domach,
-
zamykanie okien,
-
niewchodzenie na teren działań służb.
W powietrzu mogą unosić się szkodliwe substancje. Służby na bieżąco oceniają zagrożenie.
