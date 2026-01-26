Płonie hala z odpadami. Zostańcie w domu. Zamknijcie okna

Firma Eko-Zysk1 specjalizuje się w gospodarce odpadami oraz demontażu pojazdów. W momencie wybuchu ognia w hali miały znajdować się różnego rodzaju odpady – ich obecność może wpływać na rozwój pożaru i poziom zadymienia.

Fot. Wirtualny Nowy Dwór

Zgłoszenie wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim o godz. 19:17. Z pierwszych informacji wynika, że cały budynek objęty jest ogniem.

Na miejsce zadysponowano ponad 10 zastępów Straży Pożarnej, a także oficera operacyjnego z KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki.

Wciąż brak informacji o poszkodowanych

Jak ustaliliśmy, nie ma jeszcze danych o osobach poszkodowanych. Na miejscu trwają działania gaśnicze, zabezpieczanie terenu i kontrola dostępu do hali.

W akcji biorą udział także strażacy z agregatem do napełniania butli do aparatów oddechowych świeżym powietrzem, co może świadczyć o długotrwałym i wymagającym charakterze działań.

Nowe siły w akcji – dojeżdżają kolejne jednostki

O godzinie 20:30 na miejsce pożaru został zadysponowany specjalistyczny pluton „Fabryka” z powiatu legionowskiego. W jego skład wchodzą:

  • JRG Legionowo

  • OSP Jabłonna

  • OSP Kąty Węgierskie

  • OSP Chotomów

Ich udział oznacza zwiększenie skali działań – wszystko wskazuje na to, że akcja potrwa wiele godzin.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Mieszkańcy Nowego Modlina oraz okolicznych miejscowości proszeni są o:

  • pozostanie w domach,

  • zamykanie okien,

  • niewchodzenie na teren działań służb.

W powietrzu mogą unosić się szkodliwe substancje. Służby na bieżąco oceniają zagrożenie.

