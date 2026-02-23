Płonie kultowe miejsce na Mazowszu. Dym widoczny z kilkunastu kilometrów
Bardzo przykra informacja dla mieszkańców regionu. W Grabinie doszło dziś do pożaru jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc letnich imprez i wypoczynku – Plaży Patelnia. Ogień objął budynek znajdujący się na terenie kompleksu.
Dym widoczny z daleka
Z pierwszych informacji wynika, że pożar wybuchł w ciągu dnia. Nad obiektem unosiły się kłęby gęstego dymu, widoczne z dużej odległości. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, które prowadziły intensywne działania gaśnicze.
Zdjęcia wykonane z powietrza pokazują zniszczony dach oraz poważne uszkodzenia konstrukcji budynku. Ogień objął znaczną część obiektu.
To jedno z najbardziej znanych miejsc nad wodą
Plaża Patelnia w Grabinie to strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz zaplecze gastronomiczne. To właśnie tam organizowane były największe letnie imprezy w regionie. Obiekt cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców Płocka i okolic.
Pożar oznacza poważną stratę dla lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców związanych z tym miejscem.
Skala zniszczeń
Wstępne zdjęcia wskazują na poważne uszkodzenia konstrukcyjne budynku. Dach został częściowo spalony, a wnętrze obiektu uległo zniszczeniu.
Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą ustalane przez odpowiednie służby.
Niepewna przyszłość sezonu
Wydarzenie rodzi pytania o przyszłość nadchodzącego sezonu letniego. Plaża Patelnia była jednym z kluczowych punktów rekreacyjnych w regionie. Odbudowa obiektu może potrwać wiele miesięcy.
Mieszkańcy z niepokojem obserwują rozwój sytuacji. To miejsce przez lata było symbolem wakacyjnego wypoczynku nad wodą.
Więcej informacji ma zostać przekazanych po zakończeniu działań straży pożarnej i przeprowadzeniu oględzin przez biegłych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.