Płonie kultowe miejsce na Mazowszu. Dym widoczny z kilkunastu kilometrów

23 lutego 2026 09:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Bardzo przykra informacja dla mieszkańców regionu. W Grabinie doszło dziś do pożaru jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc letnich imprez i wypoczynku – Plaży Patelnia. Ogień objął budynek znajdujący się na terenie kompleksu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dym widoczny z daleka

Z pierwszych informacji wynika, że pożar wybuchł w ciągu dnia. Nad obiektem unosiły się kłęby gęstego dymu, widoczne z dużej odległości. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, które prowadziły intensywne działania gaśnicze.

Zdjęcia wykonane z powietrza pokazują zniszczony dach oraz poważne uszkodzenia konstrukcji budynku. Ogień objął znaczną część obiektu.

To jedno z najbardziej znanych miejsc nad wodą

Plaża Patelnia w Grabinie to strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz zaplecze gastronomiczne. To właśnie tam organizowane były największe letnie imprezy w regionie. Obiekt cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców Płocka i okolic.

Pożar oznacza poważną stratę dla lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców związanych z tym miejscem.

Skala zniszczeń

Wstępne zdjęcia wskazują na poważne uszkodzenia konstrukcyjne budynku. Dach został częściowo spalony, a wnętrze obiektu uległo zniszczeniu.

Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą ustalane przez odpowiednie służby.

Niepewna przyszłość sezonu

Wydarzenie rodzi pytania o przyszłość nadchodzącego sezonu letniego. Plaża Patelnia była jednym z kluczowych punktów rekreacyjnych w regionie. Odbudowa obiektu może potrwać wiele miesięcy.

Mieszkańcy z niepokojem obserwują rozwój sytuacji. To miejsce przez lata było symbolem wakacyjnego wypoczynku nad wodą.

Więcej informacji ma zostać przekazanych po zakończeniu działań straży pożarnej i przeprowadzeniu oględzin przez biegłych.

