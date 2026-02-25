Płyną ogromne pieniądze na wschód. Sprawdź, jak polska gospodarka zyska na odbudowie sąsiada.

25 lutego 2026 19:35 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
W Gdańsku wystartowało jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych roku Konferencja Odbudowy Ukrainy. Przedstawiciele rządów, międzynarodowych instytucji finansowych oraz setki firm z całego świata dyskutują o miliardach euro, które mają popłynąć na odbudowę ukraińskiej infrastruktury. Polska chce pełnić rolę głównego hubu logistycznego i wykonawczego.

Polska jako „brama” do odbudowy

Rząd zaprezentował w Gdańsku strategię, zgodnie z którą Polska ma stać się nie tylko zapleczem logistycznym, ale przede wszystkim kluczowym inwestorem. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że nasze firmy mają unikalne doświadczenie w transformacji infrastrukturalnej, które jest teraz niezbędne na Ukrainie. Gdańsk nie został wybrany przypadkowo tamtejsze porty mają odgrywać kluczową rolę w transporcie materiałów budowlanych i surowców.

Kluczowe sektory dla polskich firm. Tabela szans

Raport zaprezentowany podczas konferencji wymienia branże, w których polskie przedsiębiorstwa mają największe szanse na kontrakty:

Branża Potencjał inwestycyjny Rola polskich firm
Budownictwo i materiały Krytyczny Odbudowa dróg, mostów i osiedli mieszkaniowych
Energetyka Wysoki Modernizacja sieci przesyłowych i OZE
Logistyka i transport Bardzo wysoki Tworzenie centrów przeładunkowych na granicy
Cyfryzacja Średni/Wzrastający Systemy e-urzędu i bezpieczeństwo IT

Gwarancje ubezpieczeniowe, klucz do bezpieczeństwa biznesu.

Artykuł podkreśla, że największą barierą dla inwestorów pozostaje ryzyko wojenne. Polska, poprzez korporację KUKE, oferuje jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów ubezpieczeń dla firm działających na ukraińskim rynku. Podczas konferencji ogłoszono rozszerzenie tych gwarancji, co ma zachęcić średnie i małe polskie firmy do śmielszego wchodzenia z ofertą za wschodnią granicę.

Rywalizacja o kontrakty. Polska vs. kraje G7

Mimo uprzywilejowanej pozycji geograficznej, Polska musi mierzyć się z ogromną konkurencją ze strony firm z USA, Niemiec czy Francji. Przedstawiciele Kijowa obecni w Gdańsku zaznaczyli, że o wyborze wykonawców decydować będzie nie tylko cena, ale także szybkość realizacji i transparentność procesów. Dlatego tak ważne jest tworzenie polsko-ukraińskich konsorcjów, które mogą liczyć na preferencyjne traktowanie w lokalnych przetargach.

Co to oznacza dla polskiej gospodarki w 2026 roku?

Udział w odbudowie Ukrainy to dla Polski szansa na dodatkowe punkty procentowe wzrostu PKB w nadchodzących latach:

  • Rozwój regionów przygranicznych: Województwa podkarpackie i lubelskie mogą stać się największymi placami budowy w Europie Środkowej.
  • Internacjonalizacja firm: Polska ma szansę przestać być tylko podwykonawcą, a stać się liderem dużych projektów międzynarodowych.
  • Wzmocnienie geopolityczne: Silna obecność gospodarcza na Ukrainie przełoży się na większe wpływy Polski w regionie.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku (luty 2026).

 

