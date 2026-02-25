Płyną ogromne pieniądze na wschód. Sprawdź, jak polska gospodarka zyska na odbudowie sąsiada.
Polska jako „brama” do odbudowy
Rząd zaprezentował w Gdańsku strategię, zgodnie z którą Polska ma stać się nie tylko zapleczem logistycznym, ale przede wszystkim kluczowym inwestorem. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że nasze firmy mają unikalne doświadczenie w transformacji infrastrukturalnej, które jest teraz niezbędne na Ukrainie. Gdańsk nie został wybrany przypadkowo tamtejsze porty mają odgrywać kluczową rolę w transporcie materiałów budowlanych i surowców.
Kluczowe sektory dla polskich firm. Tabela szans
Raport zaprezentowany podczas konferencji wymienia branże, w których polskie przedsiębiorstwa mają największe szanse na kontrakty:
|Branża
|Potencjał inwestycyjny
|Rola polskich firm
|Budownictwo i materiały
|Krytyczny
|Odbudowa dróg, mostów i osiedli mieszkaniowych
|Energetyka
|Wysoki
|Modernizacja sieci przesyłowych i OZE
|Logistyka i transport
|Bardzo wysoki
|Tworzenie centrów przeładunkowych na granicy
|Cyfryzacja
|Średni/Wzrastający
|Systemy e-urzędu i bezpieczeństwo IT
Gwarancje ubezpieczeniowe, klucz do bezpieczeństwa biznesu.
Artykuł podkreśla, że największą barierą dla inwestorów pozostaje ryzyko wojenne. Polska, poprzez korporację KUKE, oferuje jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów ubezpieczeń dla firm działających na ukraińskim rynku. Podczas konferencji ogłoszono rozszerzenie tych gwarancji, co ma zachęcić średnie i małe polskie firmy do śmielszego wchodzenia z ofertą za wschodnią granicę.
Rywalizacja o kontrakty. Polska vs. kraje G7
Mimo uprzywilejowanej pozycji geograficznej, Polska musi mierzyć się z ogromną konkurencją ze strony firm z USA, Niemiec czy Francji. Przedstawiciele Kijowa obecni w Gdańsku zaznaczyli, że o wyborze wykonawców decydować będzie nie tylko cena, ale także szybkość realizacji i transparentność procesów. Dlatego tak ważne jest tworzenie polsko-ukraińskich konsorcjów, które mogą liczyć na preferencyjne traktowanie w lokalnych przetargach.
Co to oznacza dla polskiej gospodarki w 2026 roku?
Udział w odbudowie Ukrainy to dla Polski szansa na dodatkowe punkty procentowe wzrostu PKB w nadchodzących latach:
- Rozwój regionów przygranicznych: Województwa podkarpackie i lubelskie mogą stać się największymi placami budowy w Europie Środkowej.
- Internacjonalizacja firm: Polska ma szansę przestać być tylko podwykonawcą, a stać się liderem dużych projektów międzynarodowych.
- Wzmocnienie geopolityczne: Silna obecność gospodarcza na Ukrainie przełoży się na większe wpływy Polski w regionie.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku (luty 2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.