Płyną ogromne pieniądze na wschód. Sprawdź, jak polska gospodarka zyska na odbudowie sąsiada.

W Gdańsku wystartowało jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych roku Konferencja Odbudowy Ukrainy. Przedstawiciele rządów, międzynarodowych instytucji finansowych oraz setki firm z całego świata dyskutują o miliardach euro, które mają popłynąć na odbudowę ukraińskiej infrastruktury. Polska chce pełnić rolę głównego hubu logistycznego i wykonawczego.

Rząd zaprezentował w Gdańsku strategię, zgodnie z którą Polska ma stać się nie tylko zapleczem logistycznym, ale przede wszystkim kluczowym inwestorem. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że nasze firmy mają unikalne doświadczenie w transformacji infrastrukturalnej, które jest teraz niezbędne na Ukrainie. Gdańsk nie został wybrany przypadkowo tamtejsze porty mają odgrywać kluczową rolę w transporcie materiałów budowlanych i surowców.

Raport zaprezentowany podczas konferencji wymienia branże, w których polskie przedsiębiorstwa mają największe szanse na kontrakty: Branża Potencjał inwestycyjny Rola polskich firm Budownictwo i materiały Krytyczny Odbudowa dróg, mostów i osiedli mieszkaniowych Energetyka Wysoki Modernizacja sieci przesyłowych i OZE Logistyka i transport Bardzo wysoki Tworzenie centrów przeładunkowych na granicy Cyfryzacja Średni/Wzrastający Systemy e-urzędu i bezpieczeństwo IT

Gwarancje ubezpieczeniowe, klucz do bezpieczeństwa biznesu. Artykuł podkreśla, że największą barierą dla inwestorów pozostaje ryzyko wojenne. Polska, poprzez korporację KUKE, oferuje jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów ubezpieczeń dla firm działających na ukraińskim rynku. Podczas konferencji ogłoszono rozszerzenie tych gwarancji, co ma zachęcić średnie i małe polskie firmy do śmielszego wchodzenia z ofertą za wschodnią granicę.

Rywalizacja o kontrakty. Polska vs. kraje G7 Mimo uprzywilejowanej pozycji geograficznej, Polska musi mierzyć się z ogromną konkurencją ze strony firm z USA, Niemiec czy Francji. Przedstawiciele Kijowa obecni w Gdańsku zaznaczyli, że o wyborze wykonawców decydować będzie nie tylko cena, ale także szybkość realizacji i transparentność procesów. Dlatego tak ważne jest tworzenie polsko-ukraińskich konsorcjów, które mogą liczyć na preferencyjne traktowanie w lokalnych przetargach.