Po 31 sierpnia Twój majątek może nie mieć żadnej wartości. Właściciele masowo szturmują urzędy,
Kolejki przed urzędami gmin w całej Polsce. Właściciele działek, którzy od lat odkładali decyzję o budowie, nagle budzą się z ręką w nocniku: jeśli nie zdążą złożyć wniosku przed sierpniowym terminem reformy planistycznej, ich grunt może stracić status budowlanego – bez żadnej rekompensaty, bez odwołania, bez drogi powrotnej. A do tego Poznań – pierwsze duże miasto z nowym dokumentem planistycznym – już zaczął odrzucać wnioski. Prawnicy mówią, że robi to bezprawnie. Ale reszta gmin patrzy i czeka.
Poznań odmawia. Prawnicy: to niezgodne z przepisami przejściowymi
Poznań jako pierwsze duże miasto w Polsce uchwalił plan ogólny – nowy dokument planistyczny, który od połowy stycznia 2026 roku zastąpił dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Skutki tego kroku były natychmiastowe: pierwsi wnioskodawcy ubiegający się o warunki zabudowy na starych zasadach zaczęli otrzymywać decyzje odmowne. Miasto powołuje się na sprzeczność planowanych inwestycji z nowym planem ogólnym i naruszenie zasady dobrego sąsiedztwa.
Problem polega na tym, że zdaniem prawników specjalizujących się w prawie planistycznym takie odmowy nie mają podstawy prawnej. „Z przepisów przejściowych, a przede wszystkim z art. 59 ust. 2 nowelizacji ustawy planistycznej wynika, że nie ma podstaw, żeby sprawdzać zgodność planowanej inwestycji z planem ogólnym w sytuacji, gdy wniosek o warunki zabudowy został złożony po wejściu w życie reformy, ale jeszcze przed wygaśnięciem studium albo przed wejściem w życie planu ogólnego” – wyjaśniła w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Joanna Maj, radczyni prawna w SWK Legal.
Innymi słowy: plan ogólny wyznacza kierunki polityki przestrzennej na przyszłość, ale nie może działać wstecz wobec wniosków złożonych wcześniej. Miasto nie może też powoływać się na zasadę dobrego sąsiedztwa wyłącznie dlatego, że nowy plan przewiduje inne przeznaczenie dla danej nieruchomości. Właściciele, których wnioski zostały odrzucone z takim uzasadnieniem, mogą skutecznie odwoływać się od tych decyzji – i zdaniem prawników mają realne szanse na wygraną przed sądem administracyjnym.
To jednak dopiero pierwsze starcie. Prawnicze środowisko nie ma złudzeń: poznański przypadek to precedens, za którym pójdą setki innych gmin, gdy tylko uchwalą własne plany ogólne.
14 gmin z planem, 2465 bez – i termin za cztery miesiące
Reforma planistyczna, wprowadzona nowelizacją ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), która weszła w życie 24 września 2023 roku, nałożyła na wszystkie polskie gminy obowiązek uchwalenia planów ogólnych. Pierwotny termin wynosił 31 grudnia 2025 roku. Rząd przesunął go najpierw do 30 czerwca 2026 roku, a następnie – jak potwierdził w Sejmie Michał Gil, dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – do 31 sierpnia 2026 roku. Przesunięcie uzgodniono z Komisją Europejską, żeby Polska nie utraciła ponad 457 mln zł z KPO przeznaczonych na ten cel.
Statystyki są alarmujące. Według danych monitoringu Geoportal Na Mapie na styczeń 2026 roku plan ogólny uchwaliło zaledwie 14 spośród 2479 gmin w Polsce – niecały 1%. Projekt planu udostępniło 811 gmin, prace rozpoczęło 1449 gmin, a 205 gmin nie podjęło nawet uchwały o przystąpieniu do sporządzania dokumentu. Cała procedura od uchwały po gotowy plan trwa średniego od 15 do 20 miesięcy – co matematycznie wyklucza zdążenie przez większość samorządów przed sierpniem.
Wiceminister rozwoju Michał Jaros ocenił, że realne szanse na dotrzymanie terminu ma około 30% gmin – te, które zakończyły już prace analityczne. Wymagany przez KPO próg zdążenia obniżono z 80 do 50% gmin, ale nawet to budzi sceptycyzm ekspertów. Mariusz Ścisło, były prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, wprost mówi, że część planów uchwalanych w pośpiechu będzie wymagała korekt – wiele samorządów przenosi po prostu zapisy z istniejących planów miejscowych, zamiast tworzyć nowe dokumenty od podstaw. Kilka planów ogólnych zostało już unieważnionych przez nadzór prawny – Pyskowice, jako pierwsza gmina w Polsce z uchwalonym planem, musiała przejść przez całą procedurę dwukrotnie po interwencji Wojewody Śląskiego.
Gminy celowo spowalniają, zawieszają i przeciągają – i mogą to robić bezkarnie
Do końca 2026 roku zawieszono naliczanie kar finansowych za przekroczenie ustawowych terminów wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Do tej pory gmina, która przekraczała termin, płaciła 500 zł za każdy dzień opóźnienia – co stanowiło realne narzędzie dyscyplinowania urzędów. Teraz tego narzędzia nie ma. I jak alarmują prawnicy – część samorządów wykorzystuje tę sytuację, żeby świadomie spowalniać procedury w oczekiwaniu na uchwalenie planu ogólnego, który pozwoli im odmówić bez uzasadnienia.
Niektóre gminy idą dalej i próbują zawieszać postępowania o wuzetki, powołując się na trwające prace nad planami ogólnymi. To działanie również nie ma podstawy prawnej – zawieszenie postępowania dopuszczalne jest wyłącznie przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca, którego postępowanie zawieszono z tego powodu, ma prawo się temu sprzeciwić i żądać wznowienia sprawy.
Złożyłeś wniosek przed 16 października 2025? To kluczowa data
Dla właścicieli działek najważniejszą informacją w całej reformie jest jedna data graniczna: 16 października 2025 roku. Zgodnie z art. 62 nowelizacji ustawy planistycznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), wuzetki wydane na podstawie wniosków złożonych przed tą datą są bezterminowe – nawet jeśli decyzja uprawomocniła się już po 1 stycznia 2026 roku. Ktoś, kto zdążył złożyć wniosek przed 16 października 2025 roku i wciąż czeka na jego rozpatrzenie, może spać spokojnie: przysługuje mu bezterminowa decyzja, a gmina – choć może się opóźniać – nie może mu jej skutecznie odmówić wyłącznie z powodu nowego planu ogólnego.
Zupełnie inaczej wyglądają zasady dla wniosków złożonych od 1 stycznia 2026 roku. Wuzetki wydawane na ich podstawie są już terminowe – wygasają po 5 latach od dnia uprawomocnienia decyzji. Jeśli w tym czasie inwestycja nie zostanie zrealizowana, właściciel musi ubiegać się o nową decyzję – tym razem już w reżimie obowiązującego planu ogólnego.
Najważniejszy próg to jednak 1 lipca 2026 roku (odpowiednio 31 sierpnia po przesunięciu terminu). Od tej daty warunki zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie w gminach posiadających uchwalony plan ogólny – i wyłącznie dla działek leżących w tzw. obszarze uzupełnienia zabudowy (OUZ). Wyznaczanie tych obszarów jest dla gmin fakultatywne, nie obowiązkowe. Oznacza to, że grunt od dekad traktowany jako budowlany może po wejściu planu ogólnego znaleźć się poza OUZ – i de facto utracić możliwość zabudowy bez żadnej rekompensaty dla właściciela.
Działka bez planu i bez wuzetki może drastycznie stracić na wartości
Maciej Górski, adwokat z GPLF Kancelarii Prawa Nieruchomości, wskazuje na dwa przeciwstawne scenariusze wartości gruntów w nowej rzeczywistości planistycznej. Nieruchomości objęte prawomocnymi bezterminowymi wuzetkami lub leżące na terenach z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będą drożały – bo stają się towarem deficytowym. Działki wykluczone z obszaru uzupełnienia zabudowy mogą z kolei drastycznie stracić na wartości: właściciel zostaje z gruntem, ale bez możliwości budowy, i bez prawa do odszkodowania.
Michał Leszczyński z Polskiego Związku Firm Deweloperskich ostrzega przed „zatorem decyzyjnym”: jeśli znaczna część gmin nie zdy z planem ogólnym przed sierpniowym terminem, samorządy stracą możliwość wydawania nowych wuzetek – co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie podaży nowych mieszkań i wzrost cen na rynku pierwotnym. Rząd przygotował jedno zabezpieczenie: specjalna ustawa podpisana przez prezydenta Nawrockiego umożliwia wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – szkół, dróg i infrastruktury – nawet bez planu ogólnego. Zwykłych inwestorów i właścicieli prywatnych działek to jednak nie ratuje.
Co to oznacza dla Ciebie – sprawdź cztery rzeczy zanim będzie za późno
Po pierwsze: zweryfikuj datę złożenia wniosku o warunki zabudowy. Jeśli Twój wniosek wpłynął do urzędu przed 16 października 2025 roku – nawet jeśli urząd jeszcze go nie rozpatrzył – przysługuje Ci bezterminowa decyzja. Gmina nie może skutecznie odmówić jej wyłącznie z powodu nowego planu ogólnego. Jeśli dostałeś odmowę z takim uzasadnieniem, skonsultuj się z prawnikiem – decyzja może być wadliwa i nadaje się do zaskarżenia.
Po drugie: sprawdź, czy Twoja gmina ma już uchwalony lub upubliczniony projekt planu ogólnego. Zrobisz to bezpłatnie na Geoportalu Krajowym (geoportal.gov.pl). Poszukaj też, czy teren Twojej działki oznaczono jako obszar uzupełnienia zabudowy. Jeśli nie – po 31 sierpnia 2026 roku możliwość uzyskania wuzetki dla tej lokalizacji może być niemożliwa.
Po trzecie: jeśli konsultacje społeczne nad projektem planu ogólnego w Twojej gminie są jeszcze otwarte – weź w nich udział. To ostatni moment, żeby realnie wpłynąć na to, jakie przeznaczenie zostanie wpisane dla Twojej nieruchomości. Po uchwaleniu planu pole manewru jest minimalne.
Po czwarte: jeśli masz działkę bez planu miejscowego i bez wuzetki, a nie złożyłeś jeszcze żadnego wniosku – czas na rozmowę z prawnikiem lub architektem specjalizującym się w prawie planistycznym. Do 31 sierpnia zostały cztery miesiące. Procedura wydania wuzetki trwa – a gminy są teraz zasypane wnioskami i mogą celowo ją przeciągać.
Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani inwestycyjnej. Przepisy dotyczące planowania przestrzennego podlegają bieżącym zmianom – zalecamy śledzenie komunikatów Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz urzędu swojej gminy.
