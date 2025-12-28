Po Bożym Narodzeniu wraca twarda rzeczywistość. Klienci muszą to wiedzieć [28.12.2025]
Po świątecznym zakupowym luzie wiele osób planuje jeszcze szybkie uzupełnienie zapasów. Niedziela 28 grudnia 2025 roku okazuje się jednak momentem, w którym obowiązujące przepisy znów wchodzą w grę. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w sklepach i na co muszą przygotować się klienci.
Niedziela po świętach zaskakuje wielu Polaków. Choć grudzień obfitował w dni bez zakazu handlu, 28 grudnia 2025 roku sytuacja wraca do dobrze znanego schematu. To oznacza konkretne ograniczenia dla osób planujących większe zakupy po Bożym Narodzeniu. Sprawdzamy, które sklepy będą otwarte i jakie są realne możliwości zrobienia zakupów tego dnia.
Czy 28 grudnia 2025 to niedziela handlowa?
Niedziela 28 grudnia 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Nie znajduje się na liście wyjątków przewidzianych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. Po trzech handlowych niedzielach z rzędu w grudniu wraca więc standardowy zakaz, który obejmuje większość dużych sieci handlowych i galerii.
Oznacza to, że Lidl, Biedronka, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino czy galerie handlowe pozostaną zamknięte. Osoby liczące na spokojne, większe zakupy w dyskoncie będą musiały poczekać do poniedziałku 29 grudnia.
Jakie sklepy będą otwarte mimo zakazu?
Zakaz handlu nie oznacza całkowitego paraliżu zakupów. Ustawa przewiduje wyjątki, z których w praktyce korzysta wiele placówek.
W niedzielę 28 grudnia otwarte mogą być:
- sklepy franczyzowe prowadzone przez właścicieli, przede wszystkim Żabka,
- małe sklepy osiedlowe, jeśli za ladą stoi właściciel lub członek rodziny,
- stacje benzynowe,
- apteki,
- piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie,
- punkty gastronomiczne,
- sklepy na dworcach i lotniskach.
Godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji. W wielu Żabkach zakupy będzie można zrobić od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora.
Zakupy online jako alternatywa
Dla części osób ratunkiem są zakupy internetowe. Sklepy online nie podlegają zakazowi handlu w niedziele, a w dużych miastach możliwe są nawet dostawy tego samego dnia. To rozwiązanie szczególnie popularne po świętach, gdy potrzeba szybko uzupełnić zapasy bez wychodzenia z domu.
Czy przepisy się zmienią?
Choć w ostatnich latach pojawiały się zapowiedzi liberalizacji zakazu handlu, na koniec 2025 roku obowiązują dotychczasowe zasady. Wprowadzono jedynie dodatkową niedzielę handlową w grudniu, związaną z ustanowieniem Wigilii dniem wolnym od pracy. Prace nad szerszą nowelizacją ustawy utknęły w komisjach sejmowych.
W 2026 roku handel będzie dozwolony tylko w ośmiu niedzielach, z czego aż trzy przypadną na grudzień. Poza nimi obowiązywać będą te same ograniczenia co dziś.
Co to oznacza dla klientów?
Niedziela 28 grudnia 2025 roku to dzień, w którym:
- nie zrobimy dużych zakupów w marketach i galeriach,
- podstawowe produkty kupimy w Żabce, sklepie osiedlowym lub na stacji benzynowej,
- większe zakupy najlepiej zaplanować na poniedziałek.
Dla wielu osób to powrót do znanej rzeczywistości po intensywnym przedświątecznym okresie handlowym. Grudniowy wyjątek się kończy, a zakaz znów zaczyna obowiązywać w pełnym zakresie.
