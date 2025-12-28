Po latach sporów fiskus zmienia stanowisko. Nowe zasady już obowiązują
Anonimowe wpłaty przekazywane twórcom internetowym nie będą już traktowane jak darowizny – skarbówka po wyrokach sądów zmieniła interpretację, co oznacza brak podatku od takich wpłat i większą pewność dla tysięcy twórców oraz osób, które wspierają ich finansowo.
Skarbówka zmienia podejście do wpłat dla twórców. Anonimowe wsparcie bez podatku
Anonimowe wpłaty przekazywane twórcom internetowym nie są darowizną i nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn – tak wynika z najnowszej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, wydanej po serii wyroków sądów administracyjnych. To ważna zmiana dla tysięcy osób korzystających z platform crowdfundingowych oraz dla samych darczyńców.
Co się zmienia?
Dotychczas anonimowe wpłaty budziły wątpliwości podatkowe. Twórcy obawiali się, że fiskus może uznać je za darowizny, a w konsekwencji żądać rozliczeń i podatku po przekroczeniu kwoty wolnej. Nowa interpretacja jasno wskazuje: jeśli nie da się zidentyfikować darczyńcy, nie ma darowizny w rozumieniu prawa.
Kluczowy jest brak jednej z dwóch stron umowy darowizny. Prawo cywilne wymaga, aby darczyńca był możliwy do określenia. W przypadku anonimowych wpłat ten warunek nie jest spełniony, dlatego takie środki wypadają poza zakres ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Skąd ta decyzja?
Sprawa była przedmiotem wieloletniego sporu pomiędzy twórcą internetowym a fiskusem. Ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w 2025 roku oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. W efekcie skarbówka została zmuszona do wydania merytorycznej interpretacji, uwzględniającej stanowisko sądów.
To właśnie orzecznictwo przesądziło, że samo przysporzenie majątkowe nie wystarcza, aby powstał obowiązek podatkowy. Liczy się tytuł prawny nabycia środków, a ten w przypadku anonimowych wpłat nie istnieje.
A co z podziękowaniami dla patronów?
Istotnym elementem interpretacji jest również stanowisko dotyczące tzw. benefitów dla wspierających. Certyfikaty, wpisy na listę patronów, dostęp do zamkniętych grup czy symboliczne gadżety nie są uznawane za świadczenie wzajemne.
Skarbówka potwierdziła, że takie formy podziękowania nie mają ekwiwalentnej wartości rynkowej i są jedynie wyrazem wdzięczności. Oznacza to, że nie zmieniają one charakteru wpłat ani nie przekształcają ich w sprzedaż usług czy towarów.
Kiedy podatek jednak obowiązuje?
Nowa interpretacja wprowadza wyraźny podział. Jeśli darczyńca jest zidentyfikowany, a wpłata ma charakter nieodpłatny, wówczas mamy do czynienia z darowizną. W takim przypadku obowiązują limity kwoty wolnej od podatku oraz zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego po ich przekroczeniu.
Jeśli jednak wpłata jest anonimowa, nie podlega podatkowi od darowizn w ogóle, niezależnie od jej wysokości.
Co to oznacza dla twórców i darczyńców?
Dla twórców internetowych to przede wszystkim większa pewność prawna. Mogą przyjmować anonimowe wsparcie bez ryzyka podatkowego, o ile nie towarzyszy mu sprzedaż usług lub produktów. Dla darczyńców to z kolei jasny sygnał, że anonimowe wsparcie nie rodzi po ich stronie obowiązków podatkowych.
Jednocześnie interpretacja przypomina, że w przypadku wpłat od osób możliwych do zidentyfikowania nadal obowiązują standardowe zasady podatkowe.
Ważny sygnał ze strony fiskusa
Nowe stanowisko skarbówki pokazuje zmianę podejścia do finansowania twórców w internecie. Organy podatkowe zaczynają uwzględniać specyfikę crowdfundingu i realia cyfrowej gospodarki. To krok w stronę większej przejrzystości i przewidywalności przepisów.
Choć interpretacja dotyczy konkretnej sprawy, może stać się punktem odniesienia dla kolejnych podobnych przypadków. Dla wielu twórców to realna ulga – i sygnał, że anonimowe wsparcie nie musi oznaczać problemów z fiskusem.
