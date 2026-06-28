Po rekordowych upałach nadchodzą gwałtowne burze. Warszawa z ostrzeżeniem drugiego stopnia
Dla Warszawy i całego województwa mazowieckiego prognozuje się, że od dziś, 28 czerwca, wystąpić mogą burze. Po dniach rekordowych upałów atmosfera rozładuje się gwałtownymi opadami, silnym wiatrem i możliwym gradem – IMGW ostrzega, że to może być wyjątkowo intensywne zjawisko.
30-50 mm deszczu i porywy wiatru do 80 km/h
Według komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na terenie Warszawy i Mazowsza prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu – od 30 do 50 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h, a pod wieczór nawet do 80 km/h. Miejscami możliwy jest też grad. Dla Warszawy ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku aż do czwartku. Burze mogą wystąpić jeszcze dziś, ale ostrzeżenie dotyczy zachodniej Polski.
W szerszej skali kraju sytuacja jest jeszcze poważniejsza – IMGW wydał dla części Polski ostrzeżenia trzeciego stopnia, najwyższego w trzystopniowej skali, oznaczające realne zagrożenie życia i zdrowia. Instytut analizuje obecnie aktualną sytuację synoptyczną i wyniki modeli numerycznych, które wskazują na utrzymywanie się warunków sprzyjających występowaniu gwałtownych zjawisk konwekcyjnych nad całym obszarem Polski – w tym ryzyko, że kolejne fazy burz, prognozowane na okres 29-30 czerwca, mogą przynieść opady przekraczające 60-80 mm w punktach o szczególnym nagromadzeniu komórek burzowych.
Dlaczego burze po fali upałów są tak gwałtowne?
Burze tej skali po kilku dniach ekstremalnego gorąca mają swoje fizyczne wyjaśnienie. Rozgrzane, wilgotne powietrze gromadzi ogromną energię, która rozładowuje się gwałtownie, gdy napotyka front chłodniejszych mas powietrza – efektem są nie tylko silne opady, ale też porywisty wiatr i grad, charakterystyczne dla tak zwanych burz wielokomórkowych czy o strukturze linii burzowej.
IMGW w swoim komunikacie zwraca uwagę, że przy potwierdzeniu aktualnych prognoz nie można wykluczyć aktualizacji ostrzeżeń, w tym podniesienia stopnia zagrożenia dla części obszaru już objętego ostrzeżeniem. Instytut prowadzi całodobowy monitoring sytuacji meteorologicznej, a prognozy będą aktualizowane wraz z napływem nowych danych obserwacyjnych.
Ratusz: zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr
Stołeczny portal Bezpieczna Warszawa, powołując się na ostrzeżenie meteorologiczne IMGW numer 63, przekazuje mieszkańcom konkretne zalecenia na czas burzy. W komunikacie czytamy, że podczas burzy należy unikać otwartych przestrzeni, nie chować się pod drzewami i zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr – doniczki, suszarki, leżaki czy parasole ogrodowe, które przy porywach 70-80 km/h mogą stać się realnym zagrożeniem dla przechodniów.
Władze miasta zwracają też uwagę na ryzyko związane z infrastrukturą – przy takich opadach deszczu w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne podtopienia, a silny wiatr stwarza zagrożenie dla linii energetycznych i transportu publicznego.
Jak przygotować się na burzę i co robić, gdy zastanie Cię na zewnątrz?
Jeśli jesteś w domu, najlepiej już teraz zabezpieczyć rzeczy z balkonu czy ogrodu, które wiatr może porwać – meble, donice, suszarki, trampoliny dla dzieci. Warto też zamknąć okna i drzwi balkonowe, a samochód, jeśli to możliwe, zaparkować w garażu albo z dala od dużych drzew, które przy takich porywach wiatru mogą łamać konary albo całkowicie się przewrócić.
Jeśli burza zastanie Cię na zewnątrz, najważniejsze jest unikanie otwartych przestrzeni – boisk, plaż, parków bez zadrzewienia – oraz, co może wydawać się nieintuicyjne, unikanie chowania się pod pojedynczymi, wysokimi drzewami, które są jednym z najczęstszych celów uderzeń pioruna. Bezpieczniej jest schować się w budynku, samochodzie z zamkniętymi oknami albo, jeśli żadna z tych opcji nie jest dostępna, w niskim zagłębieniu terenu, z dala od metalowych przedmiotów, latawców czy wędek. Rowerzyści i piesi powinni jak najszybciej zjechać z otwartych dróg i poszukać schronienia, zamiast czekać, aż burza dotrze bezpośrednio nad nich – błyskawice mogą uderzać nawet kilkanaście kilometrów przed czołem samej burzy.
Na bieżąco warto sprawdzać aktualne ostrzeżenia na stronie meteo.imgw.pl oraz komunikaty miejskie na portalu bezpieczna.um.warszawa.pl – IMGW zaznacza, że stopień ostrzeżenia może się jeszcze zmienić w zależnosci od rozwoju sytuacji, więc to, co obowiązuje teraz, może wymagać aktualizacji jeszcze tego samego dnia.
⚠️⛈️ KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY DOTYCZĄCY PROGNOZOWANYCH GWAŁTOWNYCH BURZ ORAZ INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU. ⛈️⚠️
👉 Analiza aktualnej sytuacji synoptycznej oraz wyników modeli numerycznych wskazuje na utrzymywanie się warunków sprzyjających występowaniu gwałtownych zjawisk… pic.twitter.com/djcoSaJjZN
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 28, 2026
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.