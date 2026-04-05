Po świętach zacznie się seria wyłączeń prądu. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza muszą się przygotować

5 kwietnia 2026 19:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Po świętach wielkanocnych mieszkańcy Warszawy i Mazowsza muszą przygotować się na realne utrudnienia. Operator opublikował szczegółowy harmonogram wyłączeń prądu – lista jest długa i obejmuje dziesiątki ulic oraz miejscowości.

Już od 7 kwietnia ruszają pierwsze przerwy, a kolejne zaplanowano praktycznie dzień po dniu.

8 kwietnia (08:00–20:00) prądu nie będzie m.in. na ulicach Darniowa, Kątowa, Łamana, Morelowa, Orzechowa, Prosta, Skrajna czy Śliwowa.

9 kwietnia zaplanowano kilka krótszych przerw:

  • 08:30–10:30 – ul. Dobrzykowska i okolice
  • 13:00–16:00 – ul. Kredytowa

10 kwietnia kolejne adresy zostaną odcięte od energii w godzinach 08:30–10:30 – dotyczy to m.in. ulic Borowicka, Cedrowa, Miedziana czy Zakole.

11 kwietnia (09:00–15:00) przerwa obejmie ul. Mikołaja Reja.

13 i 16 kwietnia utrudnienia wrócą na ul. Chmielnej, Sielskiej i Skrajnej – w dwóch zakresach godzinowych.

Najbardziej ekstremalny przypadek to okres od 7 kwietnia aż do 7 maja (08:00–14:00), gdzie przerwy będą dotyczyć szerokiego obszaru z ulicami m.in. Brzoskwiniową, Porzeczkową, Lokalną i Sielską.

Okoliczne gminy też bez prądu

Wyłączenia obejmą również mniejsze miejscowości:

  • Słupno – 8 i 9 kwietnia w różnych godzinach, m.in. ul. Bociania, Gołębia, Bałkańska, Gruszkowa
  • Brudzeń Duży (Turza Mała) – 10 kwietnia 08:30–11:30
  • Mała Wieś – 8 kwietnia 09:00–12:00
  • Nowy Duninów – 8 kwietnia 08:45–13:45 oraz 14 kwietnia 08:30–11:30
  • Stara Biała – 9 kwietnia 09:15–12:15
  • Maszewo Duże – 10 kwietnia 11:00–14:00 oraz 17 kwietnia 09:00–12:00

Konkretne adresy – Warszawa i okolice

Wyłączenia pojawią się też w innych rejonach:

  • 10 kwietnia (08:00–13:00)
    ul. Jedwabna 2, 4, 6, 8
    ul. Leśna 61
    ul. Moczydłowska 33–37C
  • 8 kwietnia (08:00–13:00)
    ul. Modlińska 325–333
    ul. Pochyła 8
    ul. Poetów 17–32A
    ul. Sprawna 29–39

Dlaczego wyłączają prąd?

To planowane prace techniczne – modernizacja sieci i podłączanie nowych odbiorców. Operatorzy robią to celowo w ciągu dnia, żeby ograniczyć ryzyko poważniejszych awarii.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli Twój adres jest na liście:

  • nie będzie prądu przez kilka godzin
  • nie zadziała internet i część ogrzewania
  • mogą pojawić się problemy z pracą zdalną

W praktyce oznacza to całkowity paraliż dnia – szczególnie jeśli pracujesz z domu.

Lepiej sprawdzić teraz niż rano zostać zaskoczonym

Najgorszy scenariusz to brak przygotowania. Prąd znika o 08:00 i nagle nie możesz pracować, ugotować ani nawet naładować telefonu.

Dlatego:

  • sprawdź dokładnie adres
  • naładuj sprzęty
  • zaplanuj dzień wcześniej
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl