Po świętach zacznie się seria wyłączeń prądu. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza muszą się przygotować
Po świętach wielkanocnych mieszkańcy Warszawy i Mazowsza muszą przygotować się na realne utrudnienia. Operator opublikował szczegółowy harmonogram wyłączeń prądu – lista jest długa i obejmuje dziesiątki ulic oraz miejscowości.
Już od 7 kwietnia ruszają pierwsze przerwy, a kolejne zaplanowano praktycznie dzień po dniu.
8 kwietnia (08:00–20:00) prądu nie będzie m.in. na ulicach Darniowa, Kątowa, Łamana, Morelowa, Orzechowa, Prosta, Skrajna czy Śliwowa.
9 kwietnia zaplanowano kilka krótszych przerw:
- 08:30–10:30 – ul. Dobrzykowska i okolice
- 13:00–16:00 – ul. Kredytowa
10 kwietnia kolejne adresy zostaną odcięte od energii w godzinach 08:30–10:30 – dotyczy to m.in. ulic Borowicka, Cedrowa, Miedziana czy Zakole.
11 kwietnia (09:00–15:00) przerwa obejmie ul. Mikołaja Reja.
13 i 16 kwietnia utrudnienia wrócą na ul. Chmielnej, Sielskiej i Skrajnej – w dwóch zakresach godzinowych.
Najbardziej ekstremalny przypadek to okres od 7 kwietnia aż do 7 maja (08:00–14:00), gdzie przerwy będą dotyczyć szerokiego obszaru z ulicami m.in. Brzoskwiniową, Porzeczkową, Lokalną i Sielską.
Okoliczne gminy też bez prądu
Wyłączenia obejmą również mniejsze miejscowości:
- Słupno – 8 i 9 kwietnia w różnych godzinach, m.in. ul. Bociania, Gołębia, Bałkańska, Gruszkowa
- Brudzeń Duży (Turza Mała) – 10 kwietnia 08:30–11:30
- Mała Wieś – 8 kwietnia 09:00–12:00
- Nowy Duninów – 8 kwietnia 08:45–13:45 oraz 14 kwietnia 08:30–11:30
- Stara Biała – 9 kwietnia 09:15–12:15
- Maszewo Duże – 10 kwietnia 11:00–14:00 oraz 17 kwietnia 09:00–12:00
Konkretne adresy – Warszawa i okolice
Wyłączenia pojawią się też w innych rejonach:
- 10 kwietnia (08:00–13:00)
ul. Jedwabna 2, 4, 6, 8
ul. Leśna 61
ul. Moczydłowska 33–37C
- 8 kwietnia (08:00–13:00)
ul. Modlińska 325–333
ul. Pochyła 8
ul. Poetów 17–32A
ul. Sprawna 29–39
Dlaczego wyłączają prąd?
To planowane prace techniczne – modernizacja sieci i podłączanie nowych odbiorców. Operatorzy robią to celowo w ciągu dnia, żeby ograniczyć ryzyko poważniejszych awarii.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli Twój adres jest na liście:
- nie będzie prądu przez kilka godzin
- nie zadziała internet i część ogrzewania
- mogą pojawić się problemy z pracą zdalną
W praktyce oznacza to całkowity paraliż dnia – szczególnie jeśli pracujesz z domu.
Lepiej sprawdzić teraz niż rano zostać zaskoczonym
Najgorszy scenariusz to brak przygotowania. Prąd znika o 08:00 i nagle nie możesz pracować, ugotować ani nawet naładować telefonu.
Dlatego:
- sprawdź dokładnie adres
- naładuj sprzęty
- zaplanuj dzień wcześniej
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.