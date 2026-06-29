Po wakacjach uczniowie się zdziwią. Wchodzi kategoryczny zakaz w szkołach, na przerwach i wycieczkach

29 czerwca 2026 23:53 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od 1 września 2026 r. telefon w szkolnym plecaku to już nie to samo co telefon w dłoni. Uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce – w tym w kilkuset placówkach w Warszawie – nie będą mogli korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani na przerwach, ani podczas zajęć poza szkołą. Ustawa jest już po głosowaniu rządowym, Sejm przeprowadzi II i III czytanie na początku lipca. Sprawdziliśmy, co dokładnie się zmieni i kogo ten zakaz tak naprawdę nie obejmie.

Krzesła postawione na ławki to widok, który można oglądać, kiedy szkoły są zamknięte przez dłuższy czas. | Fot. Shutterstock.
Krzesła postawione na ławki to widok, który można oglądać, kiedy szkoły są zamknięte przez dłuższy czas. | Fot. Shutterstock.

30 lat patchworku, koniec od września. Co mówi nowe prawo

2 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy Prawo oświatowe (projekt UD381). Do tej pory każda szkoła w Polsce regulowała kwestię telefonów we własnym statucie – i efekty były skrajnie różne. W jednej placówce smartfon leżał schowany przez cały dzień, w drugiej uczniowie scrollowali TikToka podczas przerw. Ponad połowa szkół próbowała wprowadzić jakieś ograniczenia, ale bez ustawowego umocowania nauczyciele nie mieli realnej siły egzekwowania zasad.

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Nowe przepisy to zmieniają. Do ustawy Prawo oświatowe dodawany jest art. 98a, który wprowadza jednoznaczny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację lub rejestrowanie obrazu i dźwięku – przez uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – podczas całego pobytu na terenie szkoły. Zakaz obejmuje lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza budynkiem szkoły, np. zajęcia sportowe na zewnątrz czy wyjście do muzeum w ramach zajęć lekcyjnych.

Uchylony zostaje jednocześnie art. 99 pkt 4 ustawy, który dotychczas cedował tę kwestię na statuty szkół. Koniec ze statutowym patchworkiem. Od września obowiązuje jeden standard w całej Polsce – bez względu na to, czy szkoła jest publiczna, niepubliczna, czy artystyczna realizująca podstawę programową szkoły podstawowej.

4 wyjątki, które warto znać. Bo nie zawsze „nie” znaczy „nigdy”

Ustawa nie jest absolutna. Projekt przewiduje zamknięty katalog sytuacji, w których zakaz nie obowiązuje. Po pierwsze: zgoda nauczyciela – jeżeli uzna, że telefon jest potrzebny do realizacji lekcji, sprawdzenia wiedzy lub pilnego kontaktu ucznia z rodzicem. Po drugie: zgoda dyrektora – wydawana pisemnie w ciągu 3 dni roboczych, w sytuacji gdy uczeń ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby wymaga dostępu do urządzenia lub aplikacji zdrowotnej. Po trzecie: bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – w takiej sytuacji zakaz odpada automatycznie. Po czwarte: korzystanie z infrastruktury szkoły poza godzinami zajęć – jeśli szkoła udostępnia np. salę sportową mieszkańcom po południu, uczniów przychodzących z zewnątrz zakaz nie dotyczy.

Wycieczki szkolne i internaty pozostają poza zakresem ustawy – szkoły samodzielnie określą zasady korzystania z urządzeń w tych sytuacjach, wpisując je do statutu. Mają na to czas do 31 października 2026 r.

Liceum, technikum, branżówka – tu zasad odgórnych nie ma

Zakaz ustawowy nie obejmuje szkół ponadpodstawowych. Licealiści, uczniowie techników i szkół branżowych nie wpadają pod nowe przepisy. Ustawodawca celowo zostawił starszym uczniom więcej autonomii – szkoły ponadpodstawowe same zdecydują, czy wprowadzić zakaz w statucie, czy określić inne warunki korzystania z urządzeń.

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To oznacza, że w praktyce rodzice ucznia klasy 8 i rodzice ucznia klasy 1 liceum mogą mieć do czynienia z zupełnie różnymi regulacjami w sąsiednich budynkach. Projekt nie zabrania szkołom ponadpodstawowym wprowadzenia zakazu – wręcz daje im do tego narzędzie – ale go nie narzuca. Decyzja należy do dyrektora i rady szkoły.

Co za złamanie przepisów? Ocena zachowania w grze

Ustawa nie definiuje jednej, odgórnej kary za złamanie zakazu. Sposób egzekwowania przepisów pozostawiono szkołom – każda placówka skorzysta z instrumentów, które już posiada w statucie: upomnienie, nagana, kontrakt wychowawczy. Istotna nowość: projekt wprost wskazuje, że korzystanie z telefonu wbrew zakazowi może wpłynąć na obniżenie oceny zachowania. To niebanalna konsekwencja – przy rekrutacji do liceum punkty za wzorowe zachowanie mają realne znaczenie.

Szkoły mogą też – ale nie muszą – zorganizować fizyczne miejsca przechowywania telefonów: skrytki, kieszonki na telefony, schowki. Jeśli szkoła takie miejsce urządzi, uczniowie będą zobowiązani do zostawiania tam urządzeń. Szczegółowe zasady – w tym gwarancje ochrony prywatności i bezpieczeństwo sprzętu – muszą zostać określone w statutach po konsultacjach z nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Warszawa: setki podstawówek, dziesiątki tysięcy uczniów i różne podejścia w dzielnicach

Warszawie działa ponad 230 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto, plus kilkadziesiąt niepublicznych – łącznie kilkaset placówek, które od września będą musiały stosować nowe przepisy. Szacuje się, że stołeczne podstawówki kształcą ponad 130 000 uczniów.

Dotychczasowe podejście szkół było mocno zróżnicowane dzielnicowo. W placówkach na Ursynowie czy Wilanowie, gdzie duży odsetek uczniów pochodzi z rodzin o wyższym statusie i przyszło do szkoły z nowymi iPhone’ami, regulacje bywały bardziej liberalne – rodzice często naciskali na dostęp do telefonu ze względów bezpieczeństwa. W szkołach na Pradze-Północ czy Woli częściej obowiązywały ostrzejsze wewnętrzne zasady. Po 1 września ten podział przestanie mieć znaczenie – poziom regulacji będzie identyczny w każdej warszawskiej podstawówce, niezależnie od dzielnicy i dotychczasowego statutu.

Biuro Edukacji m.st. Warszawy nie wydało jeszcze szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji depozytów na telefony w stołecznych szkołach, wynika z informacji, jakie zebraliśmy. Decyzja o tym, czy szkoła urządzi specjalne miejsce przechowywania urządzeń, należy do dyrektora – miasto może wydać zalecenia, ale nie jest do tego zobowiązane przepisami.

71 proc. uzależnionych i popierający zakaz. Na czym oparł się rząd

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ukrywa, że decyzja o ustawowym zakazie zapadła pod wpływem badań i sondaży. W uzasadnieniu projektu pojawia się kilka konkretnych danych. Aż 71 proc. młodych ludzi ankietowanych w Diagnozie Młodzieży 2026 przyznało, że uważa się za uzależnionych od telefonu. Sondaż CBOS z 2025 r. wskazuje, że 71 proc. Polaków chce jednolitych zasad dotyczących smartfonów we wszystkich szkołach. Inne badania przywołane przez MEN mówią o tym, że uczniowie korzystają z telefonów głównie po godz. 16:00, a nie w czasie zajęć – co zdaniem Barbary Nowackiej oznacza, że zakaz szkolny nie jest ingerencją w codzienne życie dzieci, lecz porządkowaniem czasu szkolnego.

Projekt był też odpowiedzią na głos nauczycieli. „Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać” – powiedziała minister Nowacka na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Do tej pory nauczyciel bez wyraźnego upoważnienia w statucie był w sporze z uczniem trzymającym telefon de facto bez narzędzi prawnych.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź statut szkoły dziecka przed 1 września

Jeśli masz dziecko w szkole podstawowej, nowe przepisy wchodzą w życie pierwszego dnia nowego roku szkolnego – bez vacatio legis dla rodziców i uczniów. Kilka rzeczy warto zrobić przed wakacjami lub zaraz po powrocie do szkoły:

  • Zapytaj szkołę lub sprawdź w statucie (dostępnym na stronie placówki), czy dyrektor zdecydował się zorganizować depozyt na telefony. Jeśli tak – dziecko będzie musiało oddać telefon po wejściu do szkoły i odbierze go przy wyjściu. Warto wiedzieć o tym wcześniej, a nie pierwszego dnia września.
  • Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu ze względów zdrowotnych – np. monitoruje poziom cukru lub korzysta ze specjalistycznej aplikacji – złóż pisemny wniosek do dyrektora o indywidualną zgodę. Dyrektor ma 3 dni robocze na decyzję. Nie czekaj do września.
  • Zakaz nie obejmuje wycieczek szkolnych i internatu – ale szkoła ma obowiązek określić zasady w statucie do 31 października 2026 r. Warto śledzić, jakie decyzje podejmie rada szkoły w tej kwestii.
  • Jeśli Twoje dziecko chodzi do liceum, technikum lub szkoły branżowej – ustawa go nie dotyczy. Ale szkoła może wprowadzić własny zakaz w statucie. Sprawdź, jak wygląda to w konkretnej placówce.
  • Ustawa jest po głosowaniu w Radzie Ministrów i I czytaniu w Sejmie. II i III czytanie planowane jest na początek lipca 2026 r. Jej uchwalenie jest niemal pewne – ale do czasu opublikowania w Dzienniku Ustaw formalnie nie jest jeszcze prawem.
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