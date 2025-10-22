Pobór obejmie także Polaków za granicą! Rząd wprowadza rewolucyjne zmiany.
Nowe zasady mobilizacji wojskowej. Kogo obejmie pobór, a kto uniknie wezwania. Nowe przepisy dotyczące mobilizacji zmieniają zasady powoływania obywateli do służby wojskowej.
W przypadku ogłoszenia mobilizacji powszechnej lub częściowej wezwanie może otrzymać każdy Polak w wieku od osiemnastu do sześćdziesięciu lat. Co istotne, obowiązek ten obejmie także osoby mieszkające i pracujące za granicą.
Nowelizacja przewiduje jednak kilka wyjątków. Poboru nie będą podlegały osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pełnić służby, kobiety w ciąży oraz te, które opiekują się dziećmi. Zwolnieni będą również pracownicy wykonujący kluczowe funkcje w państwie i osoby zatrudnione w strategicznych sektorach gospodarki, niezbędnych dla obronności kraju.
Nowe przepisy mają usprawnić system mobilizacyjny i dostosować go do współczesnych realiów. Jednocześnie pokazują, że państwo chce być przygotowane na każdą sytuację kryzysową, a obowiązek obrony kraju będzie dotyczył znacznie szerszej grupy obywateli niż dotychczas.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.