Pobór obejmie także Polaków za granicą! Rząd wprowadza rewolucyjne zmiany.

22 października 2025

Nowe zasady mobilizacji wojskowej. Kogo obejmie pobór, a kto uniknie wezwania. Nowe przepisy dotyczące mobilizacji zmieniają zasady powoływania obywateli do służby wojskowej.

W przypadku ogłoszenia mobilizacji powszechnej lub częściowej wezwanie może otrzymać każdy Polak w wieku od osiemnastu do sześćdziesięciu lat. Co istotne, obowiązek ten obejmie także osoby mieszkające i pracujące za granicą.

Nowelizacja przewiduje jednak kilka wyjątków. Poboru nie będą podlegały osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pełnić służby, kobiety w ciąży oraz te, które opiekują się dziećmi. Zwolnieni będą również pracownicy wykonujący kluczowe funkcje w państwie i osoby zatrudnione w strategicznych sektorach gospodarki, niezbędnych dla obronności kraju.

Nowe przepisy mają usprawnić system mobilizacyjny i dostosować go do współczesnych realiów. Jednocześnie pokazują, że państwo chce być przygotowane na każdą sytuację kryzysową, a obowiązek obrony kraju będzie dotyczył znacznie szerszej grupy obywateli niż dotychczas.

 

 

 

 

 

