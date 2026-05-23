Pociąg do Warszawy śmiertelnie potrącił człowieka. Akcja służb na granicy dwóch powiatów

23 maja 2026 14:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W sobotnie południe, 23 maja, w rejonie fabryki Reckitt na pograniczu powiatów nowodworskiego i legionowskiego doszło do tragicznego wypadku kolejowego. Pociąg osobowy Kolei Mazowieckich kursujący z Modlina do Warszawy Lotniska Chopina śmiertelnie potrącił osobę przebywającą na torach. Na miejscu natychmiast podjęły działania służby ratunkowe z obu powiatów – straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego i policja. Ze względu na charakter zdarzenia czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

Tragedia na torach. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Utrudnienia na trasie Modlin – Warszawa

Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym w rejonie zdarzenia. Pasażerowie pociągów Kolei Mazowieckich na trasie Warszawa – Modlin musieli liczyć się z opóźnieniami. Tożsamość ofiary ani szczegółowe okoliczności tragedii nie zostały jak dotąd podane do publicznej wiadomości – sprawę prowadzi policja wspólnie z prokuraturą.

Tory to nie skrót

Służby przy okazji każdego tego typu zdarzenia ponawiają ten sam apel, który wciąż pozostaje aktualny: przebywanie na torowisku poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami jest śmiertelnie niebezpieczne. Pociąg poruszający się z prędkością eksploatacyjną nie jest w stanie wyhamować w czasie pozwalającym uniknąć tragedii. Droga hamowania składu osobowego przy prędkości 120 km/h to ponad 1000 metrów. Maszynista nie ma szans zatrzymać pociągu, kiedy na torach pojawia się człowiek.

