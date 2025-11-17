Pociąg zatrzymany po uszkodzeniu linii trakcyjnej. Na pokładzie 475 pasażerów
W niedzielny wieczór doszło do poważnego incydentu na trasie kolejowej w województwie lubelskim. Około godziny 21:00 policjanci z Puław otrzymali zgłoszenie o nagłym zatrzymaniu pociągu osobowego relacji Świnoujście–Rzeszów. Na pokładzie znajdowało się aż 475 pasażerów. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Jak przekazała Policja Lubelska, we wstępnych ustaleniach potwierdzono, że w jednym z wagonów wybita została szyba. Powodem miała być uszkodzona linia trakcyjna, która mogła doprowadzić do poważnego zagrożenia dla podróżnych.
Na miejscu natychmiast rozpoczęto działania służb. Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach policjanci prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. W akcji uczestniczą również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
To kolejny niepokojący incydent na polskiej kolei w ostatnich dniach. Po serii aktów sabotażu i uszkodzeń infrastruktury sprawa traktowana jest z najwyższym priorytetem. Służby sprawdzają, czy obecne zdarzenie mogło mieć związek z działalnością osób trzecich lub celowym uszkodzeniem trakcji.
Wczoraj po godz. 21:00 policjanci z Puław otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń.
Jak wstępnie ustaliliśmy, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb – najprawdopodobniej…
— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) November 17, 2025
Policja apeluje do pasażerów o zachowanie spokoju oraz zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji. Wstępne ustalenia wskazują, że pociąg mógł uniknąć poważniejszej tragedii dzięki szybkiej reakcji maszynisty i służb.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.