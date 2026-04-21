Ile kosztują truskawki w Warszawie? Sprawdziliśmy ceny na rynku

21 kwietnia 2026 12:30 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na straganach pojawiły się pierwsze polskie truskawki, ale ich ceny mogą zaskoczyć. Na początku sezonu za kilogram trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł, co sprawia, że wielu klientów sięga po tańsze owoce z importu. Eksperci wskazują jednak, że to dopiero początek i sytuacja może się zmienić w kolejnych tygodniach.

Łubianki drewniane z truskawkami. Zdjęcie poglądowe Fot. Warszawa w Pigułce

Polskie truskawki już w sprzedaży. Ceny na starcie sezonu zaskakują

Na rynku pojawiły się pierwsze polskie truskawki, ale ich ceny mogą zaskoczyć. Za kilogram trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł, co wyraźnie wyróżnia je na tle tańszych owoców z importu.

Co się zmienia?

Początek sezonu przyniósł długo oczekiwane krajowe owoce. Na razie dominują truskawki szklarniowe, które są dostępne w ograniczonej ilości. Ich ceny są znacznie wyższe niż importowanych odpowiedników. Owoce z zagranicy kosztują obecnie około 10–14 zł za kilogram.

Wysokie ceny polskich truskawek wynikają głównie z kosztów produkcji. Uprawa szklarniowa wymaga ogrzewania i doświetlania roślin, co znacząco podnosi koszty. Dodatkowym czynnikiem jest pogoda. Wiosenne przymrozki ograniczyły część zbiorów, co wpływa na dostępność owoców.

Na rynku hurtowym ceny krajowych truskawek sięgają nawet 30–35 zł za kilogram, a w sprzedaży detalicznej średnio wynoszą około 32 zł.

Warszawa: Sprawdziliśmy ceny truskawek. Duże różnice między krajowymi a importowanymi

Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny truskawek w Warszawie i okolicach. Na Warszawskim rynku dostępne są zarówno owoce z krajowych upraw, jak i te sprowadzane z zagranicy. Największe różnice widać w cenach – polskie truskawki należą obecnie do najdroższych i kosztują około 34–36 zł za kilogram. Z kolei importowane owoce są wyraźnie tańsze – ich ceny zaczynają się już od około 11 zł za kilogram i sięgają około 14 zł. To sprawia, że wielu klientów na początku sezonu wybiera tańsze alternatywy z zagranicy.

Różnice widać także w przypadku sadzonek – ich ceny utrzymują się na poziomie od 1 do 1,50 zł za sztukę, co pokazuje, jak duże znaczenie mają koszty produkcji i skala upraw dla końcowej ceny owoców.

Rynek pod presją kosztów

Na ceny wpływają także rosnące koszty produkcji rolnej, w tym nawozów i pracy. To sprawia, że początek sezonu jest zawsze najdroższy.

W tym czasie sprzedaż opiera się głównie na imporcie. Truskawki z Hiszpanii, Grecji czy Egiptu są łatwiej dostępne i tańsze.

Dla konsumentów oznacza to duże różnice cenowe. Polskie truskawki na starcie sezonu są produktem premium, często kupowanym w niewielkich ilościach. Wraz z rozwojem sezonu sytuacja powinna się zmieniać. Większa podaż może stopniowo obniżać ceny.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakup polskich truskawek, najtańsze będą dopiero pod koniec maja i w czerwcu, gdy ruszą zbiory z upraw gruntowych.

Według prognoz ceny mogą spaść do poziomu około 18–20 zł za kilogram, a przy sprzyjających warunkach nawet niżej.

Na razie jednak początek sezonu oznacza wyższe ceny, które wynikają z ograniczonej dostępności i kosztów produkcji.

