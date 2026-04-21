Ile kosztują truskawki w Warszawie? Sprawdziliśmy ceny na rynku
Na straganach pojawiły się pierwsze polskie truskawki, ale ich ceny mogą zaskoczyć. Na początku sezonu za kilogram trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł, co sprawia, że wielu klientów sięga po tańsze owoce z importu. Eksperci wskazują jednak, że to dopiero początek i sytuacja może się zmienić w kolejnych tygodniach.
Polskie truskawki już w sprzedaży. Ceny na starcie sezonu zaskakują
Co się zmienia?
Początek sezonu przyniósł długo oczekiwane krajowe owoce. Na razie dominują truskawki szklarniowe, które są dostępne w ograniczonej ilości. Ich ceny są znacznie wyższe niż importowanych odpowiedników. Owoce z zagranicy kosztują obecnie około 10–14 zł za kilogram.
Wysokie ceny polskich truskawek wynikają głównie z kosztów produkcji. Uprawa szklarniowa wymaga ogrzewania i doświetlania roślin, co znacząco podnosi koszty. Dodatkowym czynnikiem jest pogoda. Wiosenne przymrozki ograniczyły część zbiorów, co wpływa na dostępność owoców.
Na rynku hurtowym ceny krajowych truskawek sięgają nawet 30–35 zł za kilogram, a w sprzedaży detalicznej średnio wynoszą około 32 zł.
Warszawa: Sprawdziliśmy ceny truskawek. Duże różnice między krajowymi a importowanymi
Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny truskawek w Warszawie i okolicach. Na Warszawskim rynku dostępne są zarówno owoce z krajowych upraw, jak i te sprowadzane z zagranicy. Największe różnice widać w cenach – polskie truskawki należą obecnie do najdroższych i kosztują około 34–36 zł za kilogram. Z kolei importowane owoce są wyraźnie tańsze – ich ceny zaczynają się już od około 11 zł za kilogram i sięgają około 14 zł. To sprawia, że wielu klientów na początku sezonu wybiera tańsze alternatywy z zagranicy.
Różnice widać także w przypadku sadzonek – ich ceny utrzymują się na poziomie od 1 do 1,50 zł za sztukę, co pokazuje, jak duże znaczenie mają koszty produkcji i skala upraw dla końcowej ceny owoców.
Rynek pod presją kosztów
Na ceny wpływają także rosnące koszty produkcji rolnej, w tym nawozów i pracy. To sprawia, że początek sezonu jest zawsze najdroższy.
W tym czasie sprzedaż opiera się głównie na imporcie. Truskawki z Hiszpanii, Grecji czy Egiptu są łatwiej dostępne i tańsze.
Dla konsumentów oznacza to duże różnice cenowe. Polskie truskawki na starcie sezonu są produktem premium, często kupowanym w niewielkich ilościach. Wraz z rozwojem sezonu sytuacja powinna się zmieniać. Większa podaż może stopniowo obniżać ceny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup polskich truskawek, najtańsze będą dopiero pod koniec maja i w czerwcu, gdy ruszą zbiory z upraw gruntowych.
Według prognoz ceny mogą spaść do poziomu około 18–20 zł za kilogram, a przy sprzyjających warunkach nawet niżej.
Na razie jednak początek sezonu oznacza wyższe ceny, które wynikają z ograniczonej dostępności i kosztów produkcji.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.