Pod kołdrą gorąco, a stopy nadal zimne. Zamiast podkręcać ogrzewanie mam inne sprawdzone sposoby
Znasz to uczucie, kiedy pod kołdrą robi się już zdecydowanie za ciepło, a stopy nadal pozostają nieprzyjemnie zimne? Jesienią i zimą łatwo wpaść w pułapkę dokładania kolejnych koców i podkręcania kaloryfera. Ja wolę zacząć od czegoś znacznie prostszego.
Pod kołdrą jest ciepło, ale stopy marzną. Nie zaczynam od podkręcania ogrzewania
Kiedy robi się chłodniej, pierwszym odruchem wielu osób jest zwiększenie temperatury w sypialni. Trudno się temu dziwić, bo przecież zimne stopy kojarzą się z chłodem. Tyle że nie zawsze potrzebujemy wyższej temperatury w całym pomieszczeniu.
Dla mnie najważniejsze jest rozróżnienie dwóch rzeczy: temperatury powietrza w sypialni i komfortu bezpośrednio w łóżku. Można mieć całkiem ciepły pokój, grubą kołdrę i jednocześnie odczuwać nieprzyjemny chłód w okolicach stóp. Dlatego zamiast od razu zwiększać ogrzewanie, zwracam uwagę na to, czy pościel nie zatrzymuje zbyt dużo ciepła wokół tułowia, a jednocześnie nie pozostawia chłodniejszej przestrzeni przy nogach. Nie przepadam za rozwiązaniem polegającym na przykrywaniu się coraz grubszymi warstwami. Jeśli pod kołdrą jest już gorąco, dokładanie kolejnego koca na całe ciało może tylko pogorszyć komfort.
Wolę ogrzać konkretnie miejsce, w którym odczuwam chłód, zamiast zamieniać całą sypialnię w przegrzany pokój.
Zmieniam prześcieradło. Materiał ma większe znaczenie, niż się wydaje
Prześcieradło jest jednym z tych elementów pościeli, którym często poświęcamy najmniej uwagi. Zwykle wybieramy je na podstawie rozmiaru, koloru i ceny. Tymczasem to właśnie z nim nasze ciało ma bezpośredni kontakt przez większą część nocy.
Na chłodniejsze miesiące wybieram przede wszystkim materiały, które są przyjemne w dotyku i nie dają nieprzyjemnego uczucia chłodu zaraz po położeniu się do łóżka.
Dobrym rozwiązaniem jest dla mnie bawełniana flanela. Jej lekko meszkowana powierzchnia sprawia, że przy pierwszym kontakcie może wydawać się cieplejsza niż gładka tkanina. Nie oznacza to jednak, że trzeba od razu wymieniać całą pościel.
Jeśli ktoś szybko się przegrzewa, lepszym wyborem może okazać się zwykła bawełna lub jersey. Te materiały również bywają przyjemne w dotyku, a jednocześnie nie tworzą tak mocnego wrażenia otulenia jak grubsza flanela.
Nie jestem natomiast zwolennikiem kupowania bardzo ciepłych prześcieradeł wyłącznie dlatego, że na opakowaniu widnieje napis „zimowe”. Zawsze zwracam uwagę na skład i grubość materiału.
Mam też jedną praktyczną zasadę. Prześcieradło powinno być dobrze dopasowane do materaca i nie może zwijać się pod stopami. Zmarszczona tkanina bywa po prostu niewygodna, szczególnie gdy podczas snu często zmieniamy pozycję.
Zamiast grubszej kołdry wybieram dodatkowe okrycie tylko na stopy
To rozwiązanie podoba mi się najbardziej, bo pozwala uniknąć przegrzewania całego ciała. Jeżeli kołdra zapewnia już wystarczająco dużo ciepła, nie widzę sensu zastępowania jej jeszcze grubszą. Wolę dołożyć niewielki, lekki koc na dolną część łóżka. Wystarczy złożyć go na pół i ułożyć w poprzek materaca, mniej więcej od wysokości łydek do końca łóżka. Dzięki temu stopy mają dodatkową warstwę izolacji, ale klatka piersiowa i ramiona pozostają pod dotychczasową kołdrą.
Szczególnie praktyczne są tutaj lekkie koce z miękkich tkanin, które łatwo zdjąć, gdy zrobi się za ciepło. Zwracam też uwagę na długość samej kołdry. Jeśli podczas snu podciągamy ją w kierunku ramion, dolna część łóżka może pozostać gorzej osłonięta. Dlatego przed zakupem nowej kołdry sprawdzam nie tylko jej szerokość, ale również długość. Przy wysokich osobach standardowy rozmiar nie zawsze jest najwygodniejszy. Nie wciskam też kołdry bardzo ciasno pod materac w nogach łóżka. Wolę zostawić stopom trochę miejsca. Dzięki temu materiał nie uciska ich i można swobodnie zmienić pozycję podczas snu.
Łóżko przy oknie albo zimnej ścianie. Tutaj zaczynam szukać przeciągów
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie ma miejsce ustawienia łóżka. Szczególnie w starszych domach i mieszkaniach, gdzie okna oraz ściany zewnętrzne mogą być wyraźnie chłodniejsze od pozostałych powierzchni.
Jeśli łóżko stoi bezpośrednio przy oknie, zwracam uwagę na to, czy w chłodne wieczory nie czuć w jego pobliżu ruchu zimnego powietrza. Nie chodzi wyłącznie o nieszczelne okno. Chłodna szyba może ochładzać znajdujące się obok powietrze, które następnie opada w kierunku podłogi. Właśnie dlatego w niektórych miejscach pokoju odczuwamy większy chłód, mimo że termometr pokazuje tę samą temperaturę. Najpierw sprawdzam więc uszczelki i ustawienie skrzydeł okiennych. Nie zaklejam jednak żadnych nawiewników ani otworów wentylacyjnych, ponieważ prawidłowa wymiana powietrza nadal jest potrzebna.
Jeśli mam możliwość zmiany ustawienia mebli, wolę odsunąć łóżko od szczególnie chłodnej ściany zewnętrznej. Nawet niewielki odstęp pozwala ograniczyć bezpośredni kontakt pościeli z zimną powierzchnią. Ważne jest także to, żeby za łóżkiem nie gromadziła się wilgoć. Nie dosuwam więc szczelnie dużego zagłówka do ściany, na której pojawia się skroplona para wodna.
Zasłony mają zatrzymywać chłód przy oknie, a nie zasłaniać kaloryfer
W chłodne miesiące lubię cięższe zasłony, ale zwracam uwagę na ich długość. To pozornie drobny szczegół, który ma znaczenie dla ogrzewania pomieszczenia.
Jeśli pod oknem znajduje się grzejnik, długa zasłona może go całkowicie przykrywać. Wtedy część ogrzanego powietrza krąży między oknem a materiałem, zamiast swobodnie rozchodzić się po sypialni. Dlatego nie zasłaniam pracującego kaloryfera grubą tkaniną. Wolę, żeby ogrzane powietrze miało miejsce na swobodny przepływ. Z drugiej strony dobrze dopasowane zasłony mogą ograniczyć nieprzyjemne odczucie chłodu od strony szyby, szczególnie wieczorem.
Warto też sprawdzić przestrzeń pod drzwiami sypialni. Jeśli wyraźnie czuć tam przeciąg, przyczyną może być różnica temperatur między pomieszczeniami. Nie uszczelniam jednak drzwi bez zastanowienia. W wielu domach szczelina pod nimi jest elementem potrzebnym do prawidłowej wentylacji. Najpierw sprawdzam, czy ruch powietrza wynika z rzeczywistej nieszczelności, czy z zaprojektowanego obiegu powietrza.
Nie zakładam najgrubszych skarpet. Wolę miękkie i luźne
Kiedy stopy są zimne, najprostszym pomysłem wydaje się założenie skarpet. I rzeczywiście, to może być wygodne rozwiązanie, ale nie każda para sprawdzi się równie dobrze.
Na chłodniejsze noce wybieram miękkie, luźne skarpety, które nie mają ciasnego ściągacza. Nie zależy mi na grubych, sztywnych modelach, w których stopy zaczynają się pocić. Bawełna może być przyjemna przy umiarkowanej temperaturze, natomiast cienka wełna, w tym merino, zapewnia dodatkową izolację. Najważniejsze pozostaje jednak dopasowanie materiału do własnego komfortu.
Nie zakładam kilku par jedna na drugą. Jeśli skarpety robią się zbyt ciasne, przestają być wygodne, szczególnie podczas wielogodzinnego leżenia. Mam też prostą zasadę dotyczącą pościeli. Jeśli zakładam skarpety, nie dokładam automatycznie kolejnego grubego koca. Wolę zmieniać jeden element naraz, żeby łatwiej ocenić, co rzeczywiście poprawia komfort.
Temperatura w sypialni nie musi być taka sama jak w salonie
W salonie lubię przyjemne ciepło, szczególnie kiedy wieczorem siedzę przed telewizorem albo czytam. W sypialni patrzę na temperaturę trochę inaczej. Zbyt mocno nagrzany pokój, połączony z grubą kołdrą, może powodować nieprzyjemne przegrzewanie podczas snu. W zaleceniach dotyczących komfortu snu często pojawiają się temperatury około 16-20 stopni Celsjusza. Nie traktuję jednak jednej wartości jako obowiązkowej dla wszystkich. Dużo zależy od wieku, stanu zdrowia, samego budynku i używanej pościeli. Dla mnie rozsądnym punktem wyjścia jest około 18-20 stopni, a następnie dopasowanie okrycia do własnych potrzeb. Osoby starsze lub z określonymi problemami zdrowotnymi mogą potrzebować cieplejszego pomieszczenia.
Nie próbuję też za wszelką cenę obniżać temperatury, jeśli w pokoju jest po prostu niekomfortowo zimno. Zwracam natomiast uwagę na miejsce ustawienia termometru. Jeśli znajduje się wysoko nad grzejnikiem albo tuż przy oknie, jego wskazania mogą słabo oddawać warunki panujące przy łóżku. Wolę sprawdzić temperaturę mniej więcej na wysokości materaca, z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy problemem jest ogólny chłód w pomieszczeniu, czy raczej konkretne miejsce w sypialni.
Przed snem wietrzę, ale nie zostawiam zimnego nawiewu skierowanego na łóżko
Świeże powietrze w sypialni jest ważne, ale nie oznacza to, że trzeba przez całą noc spać przy szeroko otwartym oknie. W chłodne wieczory wolę przewietrzyć pomieszczenie przed położeniem się do łóżka, zamiast dopuszczać do ciągłego wychładzania pościeli.
Sposób wietrzenia dostosowuję oczywiście do pogody, jakości powietrza i rodzaju wentylacji w domu. Nie ma sensu otwierać okna na oścież podczas silnego mrozu i pozostawiać go w takim położeniu przez długi czas. Zwracam też uwagę na wilgotność. Zbyt wilgotna sypialnia sprzyja skraplaniu pary na zimnych powierzchniach, a bardzo suche powietrze może być nieprzyjemne.
Praktyczny zakres kontrolny to około 30-50 procent wilgotności względnej. Do sprawdzenia wystarczy prosty higrometr. Nie kupuję jednak nawilżacza tylko dlatego, że zaczyna się sezon grzewczy. Najpierw sprawdzam rzeczywistą wilgotność. Jeśli jest już wysoka, dodatkowe nawilżanie nie ma sensu.
Pięć drobnych zmian przed snem. Od tego zaczynam przygotowanie sypialni
- Nie uważam, żeby na chłodniejsze noce trzeba było od razu kupować nowy materac, kołdrę i komplet pościeli. Najpierw wykorzystuję rzeczy, które już są w domu.
- Zaczynam od sprawdzenia, czy prześcieradło jest przyjemne w dotyku i dobrze naciągnięte. Następnie oceniam, czy kołdra rzeczywiście zakrywa całe ciało, szczególnie okolice stóp.
- Jeśli pod kołdrą jest ciepło, a chłód pojawia się głównie przy nogach, dokładam niewielkie okrycie tylko w dolnej części łóżka. Nie zmieniam od razu wszystkich warstw.
- Później zwracam uwagę na okno i zasłony. Sprawdzam, czy nie ma wyraźnego przeciągu, a materiał nie zasłania całego grzejnika.
- Na końcu kontroluję temperaturę pomieszczenia. Nie podkręcam ogrzewania wyłącznie dlatego, że przez chwilę poczułem chłód przy stopach.
Najbardziej przekonuje mnie właśnie takie podejście. Zamiast szukać jednego cudownego rozwiązania, dopasowuję kilka prostych elementów do siebie. Ciepłe, wygodne łóżko nie musi oznaczać ciężkiej kołdry i mocno nagrzanej sypialni. Czasami wystarczy zmienić prześcieradło, przesunąć łóżko albo dołożyć niewielki koc przy nogach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.