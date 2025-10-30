Pod Warszawą zawyją syreny. Zachowaj spokój. Jest ważny powód
W piątek, 31 października, w godzinach od 9:00 do 13:00 na terenie gminy Wołomin przeprowadzony zostanie test systemu wczesnego ostrzegania (SWO). Mieszkańcy w tym czasie mogą usłyszeć krótkie, przerywane uruchomienia syren alarmowych wraz z komunikatem głosowym: „Raz, dwa, trzy, próba…”.
To tylko test – nie ma powodów do niepokoju
Jak poinformowały władze miasta, działania mają charakter czysto techniczny i mają na celu sprawdzenie sprawności systemu ostrzegania ludności. System ten wykorzystywany jest do przekazywania informacji o zagrożeniach, takich jak klęski żywiołowe, skażenia czy sytuacje kryzysowe.
Uruchomienie syren nie oznacza więc żadnego zagrożenia – to rutynowa kontrola, dzięki której można upewnić się, że urządzenia działają prawidłowo.
Co powinni zrobić mieszkańcy?
Służby apelują o zachowanie spokoju. W czasie trwania testów nie należy podejmować żadnych działań ani wzywać pomocy. Test nie wymaga żadnej reakcji ze strony mieszkańców.
Władze gminy Wołomin podkreślają, że tego typu próby są niezbędne, aby w razie realnego zagrożenia system mógł szybko i skutecznie powiadomić wszystkich o konieczności ewakuacji lub innych działaniach bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli w piątek w godzinach porannych lub przedpołudniowych usłyszysz dźwięk syren alarmowych – zachowaj spokój. To jedynie sprawdzenie systemu ostrzegania, które ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców w przyszłości.
