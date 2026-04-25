Podano szczegóły pogrzebu Łukasza Litewki. Będzie z wyjątkową oprawą

25 kwietnia 2026 21:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rodzina, przyjaciele i współpracownicy przygotowują się do ostatniego pożegnania Łukasza Litewki. Informacja o szczegółach uroczystości została przekazana w mediach społecznościowych i szybko poruszyła wiele osób w całej Polsce.

fot. Warszawa w Pigułce

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę i będą miały charakter państwowy. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 13:30 w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46. Po nabożeństwie zaplanowano odprowadzenie zmarłego na cmentarz przy ul. Zuzanny.

Wzruszające słowa i ogrom emocji

Informacji o pogrzebie towarzyszą niezwykle poruszające słowa. W krótkim wpisie pojawiło się zdanie: „Ja to tylko tu zostawię…”, które wielu odebrało jako symbol bólu i trudności w pogodzeniu się z tragedią.

Śmierć Łukasza Litewki wciąż budzi ogromne emocje. Bliscy, znajomi i osoby, które śledziły jego działalność, nie kryją smutku. W komentarzach pojawiają się setki kondolencji i wspomnień, które pokazują, jak wiele znaczył dla innych.

Pożegnanie, które zgromadzi tłumy

Wszystko wskazuje na to, że w środę w kościele i na cmentarzu pojawią się tłumy. Uroczystość państwowa oznacza obecność przedstawicieli życia publicznego, ale równie ważna będzie obecność zwykłych ludzi – tych, którym był bliski.

To będzie moment pełen ciszy, wzruszenia i refleksji. Dla wielu osób to nie tylko pożegnanie polityka, ale przede wszystkim człowieka, który zostawił po sobie silny ślad.

