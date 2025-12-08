Podatek katastralny wraca do gry. Sprawdź, czy za Twoje mieszkanie zapłacisz więcej.
Lewica będąca częścią koalicji rządowej zapowiada złożenie projektu podatku katastralnego do 21 grudnia. Co ta zmiana oznacza dla właścicieli mieszkań
Lewica chce przedstawić do 21 grudnia projekt wprowadzający podatek katastralny. Wiceszefowa klubu, Anita Kucharska Dziedzic, podkreśla, że celem ma być ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości i zwiększenie dostępności mieszkań. Ta zapowiedź od razu dotyka milionów właścicieli lokali oraz osób planujących zakup, dlatego w pierwszych zdaniach pojawia się to, co najważniejsze. Możliwa zmiana podatkowa może wpłynąć na wartość Twojego majątku, ratę kredytu i ceny na rynku.
Podatek katastralny oznaczałby opodatkowanie nieruchomości na podstawie ich wartości rynkowej. W praktyce właściciele drogich mieszkań płaciliby więcej niż obecnie. Uderzałoby to najmocniej w osoby posiadające kilka lokali, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ceny są najwyższe. Lewica przekonuje, że projekt ma przymusowo ograniczyć skalę spekulacji i sprawić, że mieszkania zaczną wracać na rynek najmu lub sprzedaży, co miałoby obniżyć ceny.
Taka zmiana może przełożyć się na codzienne życie ogromnej grupy ludzi. Właściciele mieszkań w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i innych metropoliach muszą liczyć się z tym, że podatek zależny od wartości lokalu może znacząco zwiększyć roczne obciążenia. Dla inwestorów utrzymujących portfel kilku mieszkań reformę można uznać za realne ostrzeżenie. Z drugiej strony tysiące osób wynajmujących lokale mogą liczyć na większą dostępność mieszkań, jeśli część z nich wróci na rynek z powodu nowego kosztu.
Według zapowiedzi Lewicy projekt ma być gotowy przed końcem roku. To bardzo szybki harmonogram, który świadczy o tym, że na rynku nieruchomości może dojść do intensywnej zmiany. Eksperci już wskazują, że sama zapowiedź podatku katastralnego wpływa na decyzje właścicieli i może skłonić część z nich do wcześniejszej sprzedaży, zanim wejście w życie przepisów obniży opłacalność inwestycji.
Co to oznacza dla Ciebie. Jeśli masz mieszkanie w dużym mieście, obserwuj dalsze komunikaty, bo wysokość stawki i sposób wyliczenia podatku zdecydują o tym, jak duże będzie obciążenie. Jeśli wynajmujesz lokal, zmiana może wpłynąć na cenę najmu, lecz jednocześnie zwiększyć liczbę mieszkań dostępnych na rynku. Jeśli dopiero planujesz zakup, poczekaj na szczegóły, bo projekt może wywołać czasowe obniżki cen, zwłaszcza w segmencie inwestycyjnym.
Zapowiedź projektu podatku katastralnego otwiera dyskusję o przyszłości rynku mieszkaniowego w Polsce. Lewica twierdzi, że to sposób na zwiększenie dostępności mieszkań. Przeciwnicy obawiają się wzrostu kosztów utrzymania lokali i przenoszenia obciążeń na najemców. Wszystko zależy od ostatecznego kształtu ustawy, który poznamy jeszcze w grudniu.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.