Podatki 2026 bez tajemnic. Opłaty uderzają w właścicieli mieszkań i domów
Podatki od nieruchomości w 2026 roku zostały ponownie zaktualizowane, a zmiany mogą odczuć zarówno właściciele mieszkań, jak i przedsiębiorcy. W wielu gminach oznacza to wyższe opłaty niż rok wcześniej, choć skala podwyżek zależy od lokalizacji i rodzaju nieruchomości. Sprawdzamy, kogo dotyczą nowe zasady i gdzie rachunki mogą wyraźnie wzrosnąć.
Nowe stawki podatków w 2026 roku. Sprawdź, kto zapłaci więcej
Co się zmienia?
Wraz z początkiem roku wprowadzono nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Dla mieszkań i domów wynoszą one obecnie 1,25 zł za m² powierzchni użytkowej, natomiast dla budynków związanych z działalnością gospodarczą mogą sięgać nawet 35,53 zł za m².
Podwyżki objęły również grunty. W przypadku działek związanych z działalnością gospodarczą stawka maksymalna wynosi 1,45 zł za m², a dla gruntów pozostałych około 0,77 zł za m².
Fakty i tło sprawy
Podatek od nieruchomości ustalany jest przez gminy, ale jego maksymalny poziom określany jest centralnie. Samorządy mogą stosować niższe stawki, jednak w praktyce wiele z nich – zwłaszcza w dużych miastach – korzysta z górnych limitów.
Zmiany wynikają głównie z inflacji. Maksymalne stawki na 2026 rok wzrosły o około 4,5% względem roku poprzedniego, co bezpośrednio przełożyło się na wyższe opłaty dla właścicieli nieruchomości.
Kto zapłaci więcej?
Podwyżki najmocniej odczują właściciele większych nieruchomości oraz przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to wyższe koszty dla:
- właścicieli domów jednorodzinnych o dużej powierzchni
- osób posiadających działki budowlane
- firm prowadzących działalność w lokalach użytkowych
- właścicieli magazynów i hal
Różnice w stawkach między nieruchomościami prywatnymi a tymi wykorzystywanymi do działalności gospodarczej są bardzo duże, co szczególnie obciąża przedsiębiorców.
Ile to oznacza w praktyce?
Nowe stawki przekładają się na konkretne kwoty. Dla przeciętnego właściciela mieszkania podatek nadal jest stosunkowo niski, ale przy większych powierzchniach koszty rosną.
- mieszkanie o powierzchni 50 m² to około 60–70 zł rocznie
- dom o powierzchni 120 m² to już ponad 150 zł rocznie
- w przypadku lokali użytkowych koszty mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych rocznie
Właśnie dlatego największe obciążenia dotyczą firm oraz właścicieli dużych obiektów.
Dlaczego stawki rosną?
Podwyżki są efektem rosnących kosztów utrzymania infrastruktury oraz inflacji. Samorządy potrzebują większych wpływów, aby finansować inwestycje lokalne, takie jak drogi, szkoły czy transport publiczny. Jednocześnie przepisy pozwalają na coroczną aktualizację stawek, co sprawia, że wzrosty pojawiają się regularnie.
W praktyce oznacza to konieczność przygotowania się na wyższe rachunki. Warto sprawdzić stawki obowiązujące w swojej gminie, ponieważ mogą się one różnić w zależności od lokalizacji.
