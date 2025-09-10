Co robić podczas ataku dronów? Ta wiedza może uratować życie
Rosyjskie prowokacje sprawiają, że temat bezpieczeństwa w Polsce nabiera nowego znaczenia. W ostatnich dniach media informują o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce. To już nie abstrakcyjny scenariusz, ale realne zagrożenie. Każdy z nas powinien wiedzieć, jak zachować się w chwili ataku dronów.
Sygnał ostrzegawczy – charakterystyczny dźwięk
Drony bojowe mają specyficzny odgłos, przypominający buczenie kosiarki albo starego motoroweru typu Komar czy Ogar. Jeśli usłyszysz taki dźwięk, nie ma czasu na zastanawianie się. Liczą się sekundy – urządzenie może być już bardzo blisko.
Odłóż telefon i odejdź od okien
Wielu ludzi w pierwszej chwili sięga po telefon, by nagrać niezwykłe zdarzenie. To błąd. Żadne nagranie nie jest warte Twojego życia. Odłamki rozchodzą się z ogromną prędkością i nie dają szans na ucieczkę. Najbardziej niebezpieczne miejsce w domu to okolice okien. Szkło w czasie eksplozji zamienia się w setki ostrych pocisków. Najbezpieczniej schronić się w łazience bez okien albo w korytarzu, gdzie pomiędzy Tobą a ulicą znajdują się co najmniej dwie ściany nośne.
Jak się chronić na zewnątrz lub w samochodzie
Jeżeli atak zaskoczy Cię na otwartej przestrzeni, kucnij nisko i poszukaj osłony z betonu. Płoty czy krzewy nie zatrzymają ani odłamków, ani fali uderzeniowej. W samochodzie zgaś silnik, wyłącz światła i opuść pojazd. Ukryj się w przejściu podziemnym, za betonową osłoną lub połóż się przy krawężniku. Światło i ruch ułatwiają dronom lokalizację celu.
Ochrona przed falą uderzeniową
Eksperci zalecają, by w czasie eksplozji położyć się na ziemi, osłonić głowę rękami, zatkać uszy i otworzyć usta. To proste działanie może ochronić słuch i płuca przed skutkami fali uderzeniowej. Odłamki zwykle lecą po łuku, więc im niżej się znajdziesz, tym większe masz szanse przeżycia.
Uważaj na drugi atak
Wojskowi przypominają, że po pierwszej eksplozji często następuje kolejna. Dlatego nie wolno wstawać od razu po ustaniu hałasu. Zaleca się pozostanie w bezruchu przez minimum 10 minut. Cisza po pierwszym wybuchu bywa podstępna – to moment, w którym nadlatują kolejne drony.
Wiedza, którą trzeba przekazać dalej
Znajomość zasad postępowania podczas ataku dronów daje przewagę – może zdecydować o życiu lub śmierci. Dlatego warto podzielić się tą wiedzą z bliskimi i znajomymi. Jeśli zauważysz drona lub jego szczątki, nie podchodź do nich. Mogą być niebezpieczne. Natychmiast powiadom policję albo inne służby.
