Podejrzany obiekt. Władze ewakuowane. Alarm powietrzny u sąsiada Polski
Nerwowe chwile u naszych sąsiadów. Litewskie służby ogłosiły alarm powietrzny po wykryciu obiektu przypominającego drona w pobliżu granicy. Natychmiast uruchomiono procedury bezpieczeństwa, a w powietrze poderwano myśliwce NATO. Część władz miała zostać skierowana do schronów, a mieszkańcy otrzymali pilne komunikaty.
Wojsko wykryło podejrzany obiekt
Do incydentu doszło w środowy poranek. Litewskie systemy monitorujące przestrzeń powietrzną zarejestrowały sygnał przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Obiekt znajdował się niebezpiecznie blisko granicy, co wywołało natychmiastową reakcję służb.
W odpowiedzi aktywowano procedury alarmowe. Myśliwce NATO pełniące dyżur w ramach misji Baltic Air Policing zostały błyskawicznie wysłane do przechwycenia potencjalnego zagrożenia.
Mieszkańcy dostali komunikaty o zagrożeniu
Litewska armia poinformowała o wprowadzeniu tzw. żółtego statusu alarmowego. Oznacza to, że ryzyko ataku zostało uznane za realne, choć bezpośrednie działania zbrojne jeszcze się nie rozpoczęły.
Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia z zaleceniem przygotowania miejsc schronienia na wypadek pogorszenia sytuacji. Według komunikatów służb konieczne było zachowanie szczególnej ostrożności.
Napięta sytuacja przy granicach NATO
To kolejny taki incydent w regionie w ciągu ostatnich dni. Wcześniej podobny alarm związany z dronem odnotowano również w Estonii. Państwa bałtyckie od miesięcy pozostają w stanie podwyższonej gotowości z powodu sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
Litewskie media podkreślają, że służby reagują obecnie błyskawicznie nawet na potencjalne zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Władze nie chcą ryzykować opóźnionej reakcji.
Co to oznacza dla regionu?
Choć alarm nie oznacza rozpoczęcia działań wojennych, pokazuje skalę napięcia w regionie Morza Bałtyckiego. NATO utrzymuje tam stałą obecność lotniczą, a kraje graniczące z Rosją i Białorusią regularnie wzmacniają systemy obrony.
Eksperci zwracają uwagę, że podobnych incydentów może być coraz więcej. Szczególnie że drony coraz częściej wykorzystywane są do prowokacji, rozpoznania lub testowania reakcji systemów obronnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.