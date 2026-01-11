Podróż pociągiem tańsza niż kawa. PKP uruchomiło limitowaną akcję
Podróż pociągiem może dziś kosztować mniej niż kawa na dworcu. PKP Intercity uruchomiło pulę promocyjnych biletów już od 4 zł na popularnych trasach w całej Polsce, ale liczba miejsc jest ściśle ograniczona i decyduje kolejność zakupu.
Wielka promocja w PKP Intercity. Bilety od 4 zł, ale liczba miejsc jest ograniczona
Podróż pociągiem po Polsce może kosztować dziś mniej niż bilet komunikacji miejskiej. PKP Intercity uruchomiło kolejną odsłonę cyklicznej promocji, w ramach której ceny biletów zaczynają się już od 4 zł. Oferta obejmuje popularne połączenia regionalne i międzyregionalne, a przewoźnik jasno sygnalizuje jedno: kto chce skorzystać, musi się pospieszyć.
Promocja jest odpowiedzią na rosnącą konkurencję na rynku transportowym i zmieniające się nawyki pasażerów. PKP Intercity coraz częściej sięga po mechanizmy znane z rynku lotniczego, gdzie cena biletu zależy od obłożenia pociągu i momentu zakupu. Dzięki temu tańsze przejazdy trafiają głównie na kursy poza godzinami szczytu oraz na krótsze trasy, które dotąd często przegrywały z samochodem.
Najtańsze bilety dostępne są w pociągach kategorii TLK oraz IC. Promocja obejmuje wiele regionów kraju – od północy po południe – i dotyczy m.in. takich tras jak Katowice – Bielsko-Biała, Toruń – Bydgoszcz czy Koszalin – Kołobrzeg. W tych przypadkach cena przejazdu zaczyna się od 4 zł, co czyni kolej jedną z najtańszych form transportu między miastami.
Nieco droższe, ale wciąż bardzo atrakcyjne cenowo, są połączenia wycenione na 9 zł. W tej puli znalazły się m.in. trasy Lublin – Chełm, Kraków – Bielsko-Biała, Warszawa – Siedlce czy Szczecin – Świnoujście. PKP Intercity oferuje także bilety w przedziale 14–19 zł na dłuższe i turystycznie popularne kierunki, takie jak Kraków – Zakopane, Katowice – Zakopane, Trójmiasto – Kołobrzeg czy Wrocław – Zgorzelec.
Przewoźnik podkreśla, że kluczowym warunkiem skorzystania z promocji jest szybka decyzja. Liczba promocyjnych miejsc w każdym pociągu jest ograniczona, a bilety sprzedawane są zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Największe szanse na najniższe ceny mają osoby kupujące bilety z wyprzedzeniem przez internet lub aplikację mobilną PKP Intercity.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do pasażerów podróżujących regularnie na krótkich dystansach, studentów, seniorów oraz osób planujących spontaniczne wyjazdy. Przy obecnych cenach paliwa i kosztach parkowania w centrach miast, nawet krótka podróż koleją może okazać się wyraźnie tańsza i wygodniejsza niż jazda samochodem.
PKP Intercity nie wskazuje dokładnej daty zakończenia promocji. Wszystko zależy od dostępności puli biletów oraz zainteresowania pasażerów. Jedno jest pewne – przy tak niskich cenach miejsca znikają szybko, a spóźnieni mogą zobaczyć na ekranie już tylko standardowe stawki.
