Podróż pociągiem za 1 zł? PKP Intercity z wyjątkową promocją!
Uczniowie, studenci i nauczyciele będą mogli w Dzień Edukacji Narodowej podróżować pociągami PKP Intercity za symboliczną złotówkę. 14 października przewoźnik wprowadza specjalną ofertę, która ma być formą podziękowania dla wszystkich związanych z polską oświatą.
14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, podróż pociągiem może kosztować zaledwie złotówkę. PKP Intercity przygotowało specjalną promocję dla uczniów, studentów, doktorantów oraz nauczycieli wszystkich szczebli. Symboliczna cena ma być ukłonem w stronę tych, którzy na co dzień tworzą i wspierają polską edukację.
Jednodniowa promocja dla świata oświaty
Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale też dzień wolny od nauki i okazja do krótkiego odpoczynku. W tym roku może być również świetnym momentem na spontaniczny wyjazd. 14 października wszyscy uprawnieni mogą kupić bilet PKP Intercity w drugiej klasie za symboliczną złotówkę i podróżować po całym kraju. Oferta obowiązuje na wszystkie bezpośrednie połączenia tego przewoźnika.
Promocja obejmuje również pasażerów korzystających z innych zniżek – można ją łączyć z ofertami Bilet Rodzinny, Duża Rodzina czy Taniej z Bliskimi.
Kto może kupić bilet za złotówkę
Z oferty mogą skorzystać:
- uczniowie do 24. roku życia,
- studenci i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 26. roku życia,
- doktoranci do 35. roku życia,
- nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i akademickich – zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
Podczas kontroli w pociągu trzeba okazać dokument potwierdzający status ucznia, studenta, doktoranta lub nauczyciela – ze zdjęciem i datą ważności.
Jak kupić promocyjny bilet
Sprzedaż biletów za złotówkę rozpoczęła się 14 września i potrwa do dnia podróży. Nie ma ograniczeń liczby biletów – każdy uprawniony może z niej skorzystać. Promocyjne bilety są dostępne:
- w kasach biletowych na dworcach,
- na stronie internetowej PKP Intercity,
- w aplikacji mobilnej,
- a także u konduktora w pociągu.
Podróż za symboliczny gest
PKP Intercity podkreśla, że akcja ma nie tylko promować kolej jako środek transportu, ale również okazać wdzięczność środowisku edukacyjnemu. Symboliczna złotówka ma zachęcić do podróżowania, odkrywania kraju i odpoczynku po intensywnych tygodniach pracy czy nauki.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.