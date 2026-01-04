Podróżni muszą się przygotować. UE zmienia prawa pasażera w 2026 r.
Rok 2026 przyniesie duże zmiany w prawach pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzą jednolite zasady dotyczące bagażu podręcznego, ale jednocześnie utrudnią uzyskanie odszkodowania za opóźniony lot i obniżą jego wysokość.
Nowe prawa pasażerów w 2026 roku. Zmiany w bagażu i odszkodowaniach
Rok 2026 może przynieść jedne z największych zmian w unijnych prawach pasażerów lotniczych od lat. Unia Europejska finalizuje przepisy, które wprowadzą jednolite zasady dotyczące bagażu podręcznego, ale jednocześnie ograniczą wysokość i dostępność odszkodowań za opóźnione loty. Choć część rozwiązań ma uporządkować rynek, nie wszystkie będą korzystne dla podróżnych.
Zmiany są na etapie finalnych prac legislacyjnych. Parlament Europejski ma zająć się nimi w styczniu 2026 roku, a wejście przepisów w życie jest spodziewane jeszcze w tym samym roku.
Co się zmienia w zasadach dotyczących bagażu
Jedną z kluczowych nowości będą jednolite reguły dotyczące bagażu podręcznego. Zgodnie z nowymi przepisami każdemu pasażerowi ma przysługiwać jedna bezpłatna sztuka bagażu, która zmieści się pod fotelem. Może to być plecak, torba lub torebka o wadze do 7 kilogramów.
Większa walizka kabinowa, umieszczana w schowku nad głową, nie będzie już automatycznie darmowa. Linie lotnicze zyskają prawo do pobierania dodatkowej opłaty, nawet jeśli obecnie oferują ją w cenie biletu. Celem tej zmiany jest ujednolicenie zasad w całej Unii i zakończenie sporów interpretacyjnych między pasażerami a przewoźnikami.
Dla podróżnych oznacza to większą przewidywalność, ale też potencjalnie wyższe koszty krótkich podróży, szczególnie w liniach niskokosztowych.
Trudniej o odszkodowanie za opóźnienie
Znacznie większe emocje budzą zmiany dotyczące odszkodowań. Obecnie pasażerowie mogą ubiegać się o rekompensatę, jeśli samolot dotrze do celu z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem. Nowe przepisy podnoszą ten próg.
Dla lotów na trasach do 3,5 tysiąca kilometrów odszkodowanie będzie przysługiwać dopiero przy opóźnieniu wynoszącym minimum cztery godziny. W przypadku połączeń dłuższych niż 3,5 tysiąca kilometrów czas ten wydłuży się do sześciu godzin.
To oznacza, że część pasażerów, którzy dziś mogliby liczyć na rekompensatę, po zmianach straci do niej prawo.
Niższe kwoty rekompensat
Zmniejszeniu ulegną także same kwoty odszkodowań. Na trasach do 3,5 tysiąca kilometrów zamiast dotychczasowych stawek zależnych od długości lotu, obowiązywać ma jedna kwota – 300 euro. To mniej niż obecne 400 euro, które przysługują na wielu popularnych trasach europejskich.
W przypadku lotów powyżej 3,5 tysiąca kilometrów odszkodowanie spadnie z 600 do 500 euro. Zmiany te mają, według unijnych instytucji, lepiej odzwierciedlać realne koszty i ograniczyć spory sądowe.
Nowa możliwość dla pasażerów
Nowe przepisy przewidują także rozwiązanie korzystne dla podróżnych. Jeśli linia lotnicza nie zapewni w rozsądnym czasie lotu zastępczego, pasażer będzie mógł samodzielnie kupić alternatywny bilet w tej samej klasie i o zbliżonej cenie, a następnie domagać się zwrotu kosztów od pierwotnego przewoźnika.
To ma ograniczyć sytuacje, w których podróżni pozostają na lotniskach bez jasnej informacji o dalszej podróży.
Co to oznacza dla podróżnych
Planowane zmiany porządkują część zasad i wprowadzają jednolite standardy w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie jednak oznaczają mniejsze możliwości uzyskania odszkodowania i potencjalnie wyższe koszty podróży z bagażem kabinowym.
