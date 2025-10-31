Podszywali się pod znanego polityka i wyłudzili 5 milionów złotych! Akt oskarżenia już gotowy.
Para oszustów wyłudziła niemal 5 mln zł. Mężczyzna podawał się za znanego polityka. Para oszustów usłyszała akt oskarżenia po tym, jak przez długi czas budowała swoje przestępcze imperium.
Mężczyzna wykorzystywał wizerunek znanego polityka, by zdobyć zaufanie ofiar. Kobieta współpracowała, przekazywała instrukcje i pomagała utrzymać złudzenie profesjonalizmu i wpływów. Łączna wartość wyłudzonych środków sięga około pięciu milionów złotych.
Jak działał ten duet
Mężczyzna wprowadzał ofiary w przekonanie, że może załatwić dostęp do lukratywnych kontraktów lub wysokich stanowisk, wykorzystując swoje “powiązania polityczne”. Obiecywał szybkie zyski albo zwroty inwestycyjne, których jednak nigdy nie realizował. W tle kobieta dbała o logistykę i ukrywanie transakcji finansowych. Kiedy pokrzywdzeni zaczęli domagać się efektów, para znikała lub zmieniała taktykę. Prokuratura zebrała dowody wystarczające, by postawić im poważne zarzuty.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli ktoś z bliskiego otoczenia zaproponuje Ci “pewną inwestycję” lub “osobiste powiązania polityczne”, by uzyskać szybki zysk potraktuj to z najwyższą ostrożnością. Ten przypadek pokazuje, że żadne wpływy ani znajomości nie są gwarancją bezpieczeństwa. Warto sprawdzić wiarygodność oferty, zweryfikować osobę, od której pochodzi propozycja i unikać przekazywania większych kwot bez potwierdzenia legalności.
Skutki społeczne i finansowe
Tego typu oszustwa uderzają nie tylko w pojedyncze osoby, lecz także w zaufanie społeczne do instytucji oraz mechanizmy ochrony pieniądza. Straty w wysokości milionów złotych to argument, że system musi być bardziej czujny, a edukacja finansowa powszechniejsza. W praktyce oznacza to większe ryzyko dla tych, którzy dają się zwieść obietnicom i nie weryfikują szczegółów.
Co dalej
Mężczyzna i kobieta stoją teraz przed sądem. Grożą im więzienie i konieczność naprawienia szkód finansowych. Historia może być przestrogą dla wszystkich — także dla tych, którzy myślą, że “to tylko jedna transakcja”. W rzeczywistości to ryzyko, które może ciągnąć za sobą konsekwencje znacznie większe niż strata pieniędzy.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.