Podwójna emerytura w październiku. Część seniorów dostanie dwa przelewy od ZUS
Niektórzy emeryci mogą być zaskoczeni, gdy w październiku na ich konta wpłyną aż dwa przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To nie błąd systemu ani dodatkowe świadczenie – wszystko przez układ kalendarza i święto przypadające na początek listopada.
ZUS właśnie zakończył wypłatę czternastych emerytur. Prawie 6,5 miliona osób otrzymało dodatkowe świadczenie, a łącznie trafiło do nich ponad 7,6 miliarda złotych netto. Tegoroczna czternasta emerytura wyniosła 1878,91 zł brutto – to niemal o 98 złotych więcej niż rok temu.
Podobnie jak trzynastka wypłacana w kwietniu, czternasta emerytura jest równa minimalnej kwocie emerytury obowiązującej od marca 2025 do końca lutego 2026 roku. Pełną kwotę brutto ZUS przyznał osobom, których świadczenie długoterminowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Kto dostanie dwa przelewy?
W październiku 2025 roku część seniorów otrzyma na swoje konta aż dwa przelewy z emeryturą. Dotyczy to osób, których termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca.
Stanie się tak ze względu na to, że 1 listopada przypada dzień Wszystkich Świętych, który jest ustawowo wolny od pracy. Tego dnia ZUS nie realizuje płatności, więc świadczenie za listopad trafi na konta już 31 października.
W konsekwencji część emerytów dostanie w październiku dwa przelewy – jeden za październik (wypłacony 1 października), drugi za listopad (wypłacony 31 października). To nie dodatkowa wypłata, tylko wcześniej przelane środki za kolejny miesiąc.
Zmiany terminów dotyczą też innych grup
Październik przynosi więcej zmian w harmonogramie wypłat. Standardowe terminy to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca, ale część z nich wypada w dni wolne od pracy.
Seniorzy otrzymujący świadczenie 5. dnia miesiąca dostaną przelew 3 października, ponieważ 5 października to niedziela. Z kolei osoby z terminem wypłaty na 25. dzień miesiąca otrzymają pieniądze 24 października – 25 października przypada w sobotę.
Zgodnie z przepisami, gdy termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, świadczenie musi trafić do uprawnionych najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. ZUS automatycznie przyspiesza wypłaty, więc emeryci nie muszą podejmować żadnych działań.
To nie błąd – wszystko zgodnie z prawem
ZUS zapewnia, że dwie wypłaty w jednym miesiącu nie są błędem systemowym ani pomyłką. To wyłącznie efekt obowiązujących przepisów dotyczących terminów wypłat i dni wolnych od pracy. Nie ma potrzeby kontaktowania się z infolinią ani składania reklamacji – wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem.
Zasady wypłaty emerytur reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł 130 wskazuje, że świadczenia wypłacane są w dniu określonym w decyzji organu rentowego, a gdy termin przypada w dzień wolny, wypłata następuje wcześniej.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś emerytem z terminem wypłaty na 1. dzień miesiąca, w październiku zobaczysz na koncie dwa przelewy. Pamiętaj jednak, że w listopadzie nie otrzymasz już świadczenia na początku miesiąca – twoja emerytura trafiła na konto już 31 października.
Ta sytuacja wymaga odpowiedniego planowania budżetu domowego. Choć w październiku dostaniesz więcej pieniędzy, musisz je rozłożyć na dłuższy okres. Listopad może być trudniejszy, bo przez większą część miesiąca będziesz żył z jednej emerytury otrzymanej jeszcze w październiku.
Dla osób odbierających świadczenia pocztą przelewy mogą przyjść jeszcze wcześniej. ZUS przekazuje środki na pocztę z kilkudniowym wyprzedzeniem, więc liście z pieniędzmi dotrą przed oficjalną datą wypłaty.
Uważaj na mity o dodatkowej emeryturze
Najczęściej powtarzanym błędem jest przekonanie, że wcześniejsza wypłata to „dodatkowa” emerytura. W rzeczywistości to tylko przesunięcie kalendarzowe, a nie dodatkowe świadczenie.
Warto też pamiętać, że wcześniejsza wypłata nie zmienia wysokości świadczenia. Kwota netto pozostaje taka sama, jedynie data wpływu ulega przesunięciu. Po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składki zdrowotnej, realna kwota emerytury nie zmienia się.
Ile emerytów dostanie dwa przelewy?
Choć ZUS nie podaje dokładnych danych, można szacować, że sytuacja dotyczy kilkuset tysięcy osób. To emeryci i renciści, którzy mają przypisany termin wypłaty na 1. dzień miesiąca.
W praktyce oznacza to, że znaczna grupa seniorów zobaczy w październiku wyższe wpływy na konto, ale musi pamiętać o rozłożeniu tych środków na dłuższy okres. Listopad będzie miesiącem bez standardowego przelewu na początku.
Co dalej z emeryturami?
Od października 2025 roku aż do marca 2026 roku emeryci i renciści będą otrzymywać tylko podstawowe świadczenia, bez żadnych dodatków. Czternastki zostały już wypłacone, a kolejna szansa na dodatkowe środki pojawi się dopiero w marcu 2026 roku wraz z waloryzacją emerytur i rent.
Choć przyszłoroczna waloryzacja może brzmieć obiecująco, prognozowana podwyżka to jedynie 4,88 procent. To mniej niż oczekiwano, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące koszty życia i inflację.
W kwietniu wypłacane będą trzynaste emerytury, które również obejmie waloryzacja. Jeśli w przyszłym roku pojawi się ryzyko przekroczenia 5 procent inflacji, rząd może powrócić do prac nad wprowadzeniem drugiej, wrześniowej waloryzacji emerytur.
Praktyczne porady – jak zarządzać budżetem
Otrzymanie dwóch przelewów w październiku wymaga odpowiedzialnego planowania. Nie traktuj listopadowej emerytury jako dodatkowych pieniędzy – to środki, które musisz rozłożyć na cały listopad.
Najlepiej od razu po otrzymaniu listopadowej emerytury odłóż część pieniędzy na konto oszczędnościowe lub schowaj w bezpiecznym miejscu. Dzięki temu unikniesz pokuszenia, by wydać wszystko w październiku.
Pamiętaj o rachunkach i stałych opłatach. Jeśli zazwyczaj płacisz za czynsz, prąd czy telefon na początku miesiąca, zaplanuj te wydatki z wyprzedzeniem. Listopad bez przelewu na początku może być trudny, jeśli nie przygotowasz się odpowiednio.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.