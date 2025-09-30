Podwójna emerytura w październiku! ZUS szykuje niespodziankę dla seniorów
W październiku część seniorów zobaczy na swoich kontach aż dwa przelewy z ZUS. Nie będzie to jednak dodatkowe świadczenie, lecz wcześniejsza wypłata listopadowej emerytury. Wszystko przez to, że 1 listopada przypada w dzień wolny od pracy.
Dwa przelewy od ZUS w jednym miesiącu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że emeryci i renciści, którzy mają wyznaczony termin wypłaty świadczenia na pierwszy dzień miesiąca, w październiku 2025 roku dostaną przelew wcześniej.
Ponieważ 1 listopada – Wszystkich Świętych – to dzień wolny od pracy, ZUS przeleje pieniądze jeszcze w ostatnich dniach października. W praktyce oznacza to, że na kontach niektórych osób pojawią się dwa wpływy – pierwszy za październik, a drugi za listopad.
Czternasta emerytura już wypłacona
Pod koniec września ZUS zakończył wypłatę czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie otrzymało prawie 6,5 mln seniorów, a łączna kwota przelewów wyniosła ponad 7,6 mld zł netto.
W 2025 roku czternastka wyniosła 1878,91 zł brutto, czyli niemal o 100 zł więcej niż w poprzednim roku. Pełną kwotę dostali emeryci i renciści, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Powyżej tej kwoty działa zasada „złotówka za złotówkę”. Osoby pobierające świadczenia wyższe niż 4728,91 zł brutto nie otrzymały już czternastki.
Co warto zapamiętać?
Seniorzy, którzy zauważą dwa przelewy w październiku, nie powinni się spodziewać dodatkowych pieniędzy. To jedynie wcześniejsza wypłata listopadowej emerytury. W kolejnych miesiącach harmonogram wróci do normy.
Takie przesunięcia zdarzają się regularnie, gdy termin wypłaty przypada w dzień świąteczny lub weekend. ZUS zawsze wypłaca pieniądze z wyprzedzeniem, aby świadczeniobiorcy nie zostali bez środków do życia.
