Podwójna zbrodnia i zaskakujący wyrok. Sprawca nie pójdzie do więzienia
Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok w jednej z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich lat. 26-letni Rafał J. został uznany za winnego serii brutalnych przestępstw, w tym śmiertelnego pobicia zakonnika oraz zabójstwa kobiety. Mimo to nie trafi do więzienia – kluczowe znaczenie miała opinia biegłych, którzy uznali go za niepoczytalnego w chwili popełniania czynów. W efekcie sąd zdecydował o jego umieszczeniu w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym.
Wyrok w sprawie brutalnych zabójstw. Sprawca trafi do ośrodka psychiatrycznego
Co orzekł sąd?
Zgodnie z ustaleniami sądu, Rafał J. dopuścił się wszystkich zarzucanych mu czynów. Oprócz dwóch najpoważniejszych spraw – śmierci zakonnika i kobiety – odpowiadał także za inne brutalne ataki, w tym usiłowanie pozbawienia życia oraz spowodowanie obrażeń u kolejnych osób.
Jednocześnie sąd uznał, że w momencie zdarzeń mężczyzna był niepoczytalny. Oznacza to, że z powodu choroby psychicznej nie był w stanie rozpoznać znaczenia swoich działań ani nimi kierować.
W związku z tym postępowanie zostało umorzone, a zamiast kary więzienia orzeczono umieszczenie Rafała J. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Dlaczego nie trafi do więzienia?
Kluczowe znaczenie w sprawie miały opinie biegłych. Specjaliści wskazali, że stan zdrowia psychicznego oskarżonego wykluczał jego odpowiedzialność karną w rozumieniu prawa.
Jednocześnie eksperci ocenili, że istnieje wysokie ryzyko ponownego popełnienia podobnych czynów. Z tego powodu sąd zdecydował o zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym.
Okoliczności sprawy
Jednym z najpoważniejszych czynów była śmierć zakonnika, do której doszło w listopadzie 2021 roku w Siedlcach. Duchowny został zaatakowany w parku i doznał ciężkich obrażeń, w wyniku których zmarł w szpitalu.
Śledczy powiązali tę sprawę z innym zdarzeniem – zabójstwem kobiety w Sokołowie Podlaskim. W toku postępowania zabezpieczono dowody, które wskazywały na udział tego samego sprawcy.
Prokuratura postawiła Rafałowi J. łącznie kilka zarzutów, obejmujących różne formy przemocy.
Co dalej?
Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że strony postępowania mogą się od niego odwołać. Do czasu uprawomocnienia decyzji sprawa pozostaje otwarta pod względem formalnym.
Umieszczenie w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym oznacza, że pobyt sprawcy nie ma z góry określonego czasu trwania. Decyzje o ewentualnym zwolnieniu zależą od dalszych opinii specjalistów i oceny stanu zdrowia.
Co to oznacza w praktyce?
Choć sprawca nie trafi do więzienia, zastosowany środek zabezpieczający ma charakter izolacyjny i jest stosowany w przypadkach uznanych za szczególnie niebezpieczne. Jego celem jest zarówno leczenie, jak i ochrona społeczeństwa.
Sprawa budzi duże zainteresowanie ze względu na charakter przestępstw oraz decyzję sądu, która wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności osób niepoczytalnych.
