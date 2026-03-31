Podwójne morderstwo pod Warszawą. Ranny wnuk ofiar w szpitalu
W Wołominie trwa intensywne śledztwo po dramatycznym odkryciu, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Policjanci znaleźli ciała starszego małżeństwa oraz rannego 19-latka. Sprawa budzi wiele pytań, a śledczy krok po kroku ustalają przebieg zdarzeń.
Co się wydarzyło w Wołominie
Do tragicznego odkrycia doszło w poniedziałek, 30 marca, w jednym z mieszkań przy ul. Mieszka I. Funkcjonariusze natrafili na zwłoki dwóch osób oraz młodego mężczyznę z poważnymi obrażeniami. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że 19-latek może być wnukiem ofiar.
Na miejscu natychmiast rozpoczęto działania służb. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy. Jego stan zdrowia uniemożliwia na razie przeprowadzenie przesłuchania.
Nowe ustalenia śledczych
Prokuratura prowadzi postępowanie mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzeń oraz motyw działania sprawcy. Śledczy analizują zabezpieczone dowody i zbierają zeznania świadków.
Na tym etapie nie postawiono jeszcze zarzutów. Kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy będzie miało przesłuchanie 19-latka, gdy jego stan na to pozwoli.
Fakty, które już znamy
Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, jednak na oficjalne ustalenia trzeba jeszcze poczekać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.