Podwójne morderstwo pod Warszawą. Ranny wnuk ofiar w szpitalu

31 marca 2026 18:22 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W Wołominie trwa intensywne śledztwo po dramatycznym odkryciu, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Policjanci znaleźli ciała starszego małżeństwa oraz rannego 19-latka. Sprawa budzi wiele pytań, a śledczy krok po kroku ustalają przebieg zdarzeń.

Co się wydarzyło w Wołominie

Do tragicznego odkrycia doszło w poniedziałek, 30 marca, w jednym z mieszkań przy ul. Mieszka I. Funkcjonariusze natrafili na zwłoki dwóch osób oraz młodego mężczyznę z poważnymi obrażeniami. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że 19-latek może być wnukiem ofiar.

Na miejscu natychmiast rozpoczęto działania służb. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy. Jego stan zdrowia uniemożliwia na razie przeprowadzenie przesłuchania.

Nowe ustalenia śledczych

Prokuratura prowadzi postępowanie mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzeń oraz motyw działania sprawcy. Śledczy analizują zabezpieczone dowody i zbierają zeznania świadków.

Na tym etapie nie postawiono jeszcze zarzutów. Kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy będzie miało przesłuchanie 19-latka, gdy jego stan na to pozwoli.

Fakty, które już znamy

– Do zdarzenia doszło 30 marca w Wołominie

– Ofiarami jest starsze małżeństwo

– Na miejscu znajdował się ranny 19-latek

– Mężczyzna trafił do szpitala i nie został jeszcze przesłuchany

– Śledztwo prowadzi prokuratura

Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, jednak na oficjalne ustalenia trzeba jeszcze poczekać.

