Podwyżka cen komunikacji miejskiej w Warszawie? Większość dużych miast już podniosła stawki
Kraków, Poznań, Szczecin, Toruń i Łódź – w każdym z tych miast bilety komunikacji miejskiej w ostatnich miesiącach podrożały albo właśnie drożeją. Warszawa na tym tle wygląda jak wyjątek. Ceny biletów stoją tu w miejscu od 2013 roku, a ratusz zapewnia, że w 2026 roku podwyżki nie będzie. Problem w tym, że koszty transportu publicznego nie stoją w miejscu razem z cennikiem.
Warszawski bilet za 3,40 zł. W innych miastach pasażerowie płacą już więcej
Bilet 20-minutowy w Warszawie nadal kosztuje 3,40 zł. Dla wielu pasażerów to kwota tak oczywista, że trudno uwierzyć, iż nie zmieniła się od ponad dekady. Tymczasem w innych miastach podwyżki stały się już faktem.
We Wrocławiu krótki bilet kosztuje 3,20 zł, a jednorazowy 4,60 zł. W Radomiu za przejazd trzeba zapłacić 3,60 zł. W Łodzi bilet 20-minutowy to już 4,40 zł, czyli ponad złotówkę więcej niż w stolicy.
Najdalej poszedł Kraków. Od marca 2026 roku bilet 60-minutowy zdrożał tam z 6 do 8 zł, 90-minutowy z 8 do 9 zł, a miesięczny na całą sieć z 90 do 109 zł. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski tłumaczył to rosnącymi kosztami. Według jego wyliczeń w ciągu pięciu lat koszty przejazdów tramwajami i autobusami wzrosły o około 80 proc., a wpływy z biletów pokrywają mniej niż 40 proc. wydatków na komunikację.
Podobną drogą poszły też inne miasta. Poznań podniósł ceny od września 2025 roku, Szczecin od maja 2025 roku, a Toruń od kwietnia 2025 roku. Warszawa na razie nie rusza taryfy, ale presja finansowa jest tu taka sama jak gdzie indziej.
Bilety pokrywają tylko 28 proc. kosztów. Resztę dopłaca miasto
W 2026 roku wpływy ze sprzedaży biletów ZTM mają pokryć około 28 proc. kosztów funkcjonowania całego systemu. Oznacza to, że ponad 70 proc. wydatków bierze na siebie budżet miasta. Innymi słowy: pasażer nie płaci więcej przy kasowniku, ale system i tak drożeje.
Na kursowanie warszawskiej komunikacji miejskiej zapisano w budżecie na 2026 rok 4,841 mld zł. To o 383 mln zł więcej niż rok wcześniej. Zarząd Transportu Miejskiego wystąpił dodatkowo o 100 mln zł na wzmocnienie siatki połączeń, głównie w dzielnicach obrzeżnych. W praktyce oznacza to, że dopłata miasta do transportu publicznego może wzrosnąć o blisko pół miliarda złotych w ciągu jednego roku.
Skarbniczka miasta Marzanna Krajewska, cytowana przez „Gazetę Wyborczą”, potwierdziła, że wpływy z biletów pokrywają tylko część kosztów działania systemu. I właśnie tu zaczyna się niewygodne pytanie: jak długo Warszawa będzie w stanie utrzymywać ceny z 2013 roku przy kosztach z 2026 roku?
ZTM uspokaja: w 2026 roku podwyżki nie będzie
Na razie ratusz i ZTM studzą emocje. Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska zapewniła w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że obecny plan wydatków nie zakłada ani pogorszenia oferty Warszawskiego Transportu Publicznego, ani podwyżki cen biletów.
To ważna deklaracja, ale dotyczy konkretnego roku budżetowego. Nie jest obietnicą, że cennik pozostanie zamrożony na kolejne lata. Ostatnia podwyżka cen biletów w Warszawie weszła w życie w 2013 roku. Od tamtej pory miasto konsekwentnie wybierało zwiększanie dopłat z budżetu zamiast przerzucania rosnących kosztów bezpośrednio na pasażerów.
Ten model działa, dopóki budżet ma z czego dokładać. A transport publiczny to jedna z największych pozycji w wydatkach miasta.
Ceny stoją, ale rozkłady już nie zawsze
Brak podwyżki nie oznacza, że pasażerowie nie odczuwają napięć finansowych. Radni z komisji infrastruktury zwracają uwagę, że oferta Warszawskiego Transportu Publicznego, choć nadal szeroka, nie wszędzie utrzymuje dawny poziom.
Rzadsze kursy poza godzinami szczytu, słabsza oferta w weekendy, korekty wybranych linii autobusowych i tramwajowych – to zmiany, które dla części mieszkańców są bardziej odczuwalne niż sama cena biletu. Formalnie taryfa się nie zmienia, ale komfort korzystania z komunikacji może się pogarszać punktowo, szczególnie poza centrum i głównymi trasami.
Mechanizm jest prosty. Rosną ceny energii, paliw, wynagrodzeń kierowców i motorniczych, utrzymania taboru oraz infrastruktury. W innych miastach część tych kosztów przerzucono na pasażerów. W Warszawie przejmuje je budżet miasta. Różnica polega więc nie na tym, że stolica nie ma problemu, tylko na tym, że na razie płaci za niego z innej kieszeni.
Na razie bez zmian, ale uchwały warto śledzić
Na ten moment nie ma formalnej decyzji o podwyżce cen biletów w Warszawie. Oficjalna narracja ratusza jest jasna: w 2026 roku stawki mają pozostać bez zmian. Każda korekta taryfy musiałaby przejść przez Radę Warszawy, więc nie da się jej wprowadzić po cichu z dnia na dzień.
W praktyce pierwsze sygnały pojawiłyby się wcześniej – w projektach uchwał, na komisjach rady miasta, w dokumentach budżetowych i komunikatach ZTM. To właśnie tam warto patrzeć, jeśli ktoś chce wiedzieć, czy temat wraca na poważnie.
Osoby regularnie korzystające z komunikacji i kupujące bilety długookresowe mogą rozważyć zakup z wyprzedzeniem, jeśli i tak planują jeździć przez kolejne miesiące. Na dziś nie ma jednak żadnego konkretnego terminu podwyżki, który uzasadniałby nerwowe decyzje.
Warszawa nadal ma jedne z najbardziej stabilnych cen biletów wśród dużych miast. Ale ta stabilność nie oznacza, że komunikacja nie drożeje. Drożeje – tylko rachunek na razie trafia przede wszystkim do budżetu miasta, a nie bezpośrednio do portfela pasażera.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.