Podwyżka na koncie zanim ruszą marcowe wypłaty. Tylko emeryci z tą datą wypłaty dostaną pieniądze wcześniej
Coroczna marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych która w 2026 roku ma zwiększyć emerytury i renty o 4,88 procent w stosunku do kwot obowiązujących w grudniu 2025 roku przyniesie seniorom podwyżki znacznie niższe niż te z ostatnich trzech lat kiedy wskaźniki waloryzacyjne sięgały dwucyfrowych wartości przekraczających 12 a nawet prawie 15 procent.
Jednak specyficzny układ dni w kalendarzu lutym i marcu 2026 roku sprawia że określona grupa emerytów otrzyma zwaloryzowane świadczenia nie w tradycyjnym terminie marcowym lecz jeszcze na koniec zimy czyli w ostatni roboczy dzień lutego co stanowi pewnego rodzaju symboliczne przyspieszenie wypłaty dodatkowych pieniędzy wynikających z rocznego przeliczenia wysokości świadczeń zabezpieczenia społecznego.
Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok przyjęło wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 4 procent 88 setnych co oznacza że minimalne świadczenie emerytalne które obecnie wynosi 1878 złotych 91 groszy brutto wzrośnie do poziomu 1970 złotych 60 groszy brutto czyli po odliczeniu obowiązkowych składek zdrowotnych emeryt otrzyma na rękę około 1800 złotych netto podczas gdy dziś minimalna emerytura netto to około 1709 złotych 81 groszy.
Osoby otrzymujące wyższe świadczenia także odczują podwyżkę proporcjonalną do wysokości swojej emerytury czyli świadczenie w kwocie 3000 złotych wzrośnie do 3146 złotych 40 groszy a emerytura wynosząca obecnie 3500 złotych po waloryzacji osiągnie poziom 3670 złotych 80 groszy co daje miesięczny wzrost odpowiednio 146 złotych 40 groszy oraz 170 złotych 80 groszy przed opodatkowaniem i pobraniem składki zdrowotnej.
Kalendarz wypłat świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest sztywno określony przepisami i nie podlega zmianom z wyjątkiem sytuacji gdy ustawowy dzień wypłaty przypada w sobotę niedzielę lub święto co zmusza ZUS do przesunięcia terminu transferu pieniędzy na ostatni dzień roboczy poprzedzający weekend lub dzień świąteczny.
Obecnie każdy emeryt i rencista ma przypisany jeden z siedmiu możliwych terminów wypłaty swojego świadczenia w ciągu miesiąca kalendarzowego czyli pieniądze trafiają na konta bankowe lub są wypłacane gotówką przez listonoszy Poczty Polskiej pierwszego piątego szóstego dziesiątego piętnastego dwudziestego lub dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca.
Data wypłaty została przydzielona każdemu emerytowi w momencie przyznania świadczenia i zazwyczaj nie ulega zmianie przez całe lata pobierania emerytury chyba że beneficjent złoży specjalny wniosek o zmianę terminu wypłaty i otrzyma zgodę ZUS na taką modyfikację co jednak nie jest procesem automatycznym ani szczególnie łatwym do przeprowadzenia.
W marcu 2026 roku pierwszy dzień miesiąca czyli tradycyjny termin pierwszej wypłaty świadczeń przypada w niedzielę 1 marca co zgodnie z obowiązującymi procedurami wymusza przesunięcie wypłaty dla wszystkich emerytów i rencistów którzy mają przypisany termin pierwszego dnia miesiąca na ostatni roboczy dzień lutego czyli na piątek 27 lutego 2026 roku kiedy to na ich konta bankowe lub do rąk listonoszy trafią już zwaloryzowane kwoty emerytur obliczone według nowego wyższego wskaźnika obowiązującego od marca.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ogłaszany corocznie na początku roku kalendarzowego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Finansów oraz Głównym Urzędem Statystycznym jest wyliczany na podstawie dwóch kluczowych parametrów makroekonomicznych które odzwierciedlają zmiany zachodzące w polskiej gospodarce w roku poprzedzającym waloryzację.
Pierwszym z tych parametrów jest roczny wskaźnik inflacji mierzony poprzez zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim w stosunku do roku jeszcze wcześniejszego co pokazuje jak bardzo zdrożały produkty codziennego użytku żywność rachunki za media odzież i wszystkie pozostałe kategorie wydatków gospodarstw domowych.
Drugim równie istotnym parametrem jest dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej która informuje czy pensje Polaków rosły szybciej czy wolniej niż inflacja i czy siła nabywcza pracujących obywateli uległa poprawie czy pogorszeniu w minionym roku. Formuła matematyczna łącząca te dwa wskaźniki w jeden współczynnik waloryzacyjny została określona w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i przewiduje że waloryzacja nie może być niższa niż rzeczywisty wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym co stanowi gwarancję że emerytury nie stracą realnej wartości nabywczej nawet jeśli płace w gospodarce rosną powoli lub wcale.
Prognozowany na 2026 rok wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,88 procent stanowi wyraźne wyhamowanie tempa wzrostu świadczeń emerytalnych w porównaniu z rokiem 2025 kiedy marcowa waloryzacja przyniosła podwyżkę o 5,5 procent oraz z rokiem 2024 gdy emerytury wzrosły o 12,12 procent a zwłaszcza w porównaniu z rekordowym rokiem 2023 kiedy waloryzacja sięgnęła historycznego poziomu 14,8 procent będącego konsekwencją galopującej inflacji jaka dotknęła polską gospodarkę w okresie pokryzysowym i powojennym związanym z pandemią COVID-19 oraz rosyjską agresją na Ukrainę powodującą drastyczne wzrosty cen energii i żywności.
Niższy wskaźnik waloryzacji na 2026 rok odzwierciedla stopniową stabilizację sytuacji makroekonomicznej w Polsce spowolnienie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych oraz normalizację rynku pracy po burzliwych latach 2022 i 2023 kiedy inflacja przekraczała 17 procent a pracodawcy musieli gwałtownie podnosić wynagrodzenia aby utrzymać pracowników w warunkach dramatycznego wzrostu kosztów życia. Z punktu widzenia finansów publicznych niższa waloryzacja oznacza mniejsze obciążenie budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jednak dla milionów polskich emerytów i rencistów każda dodatkowa złotówka na koncie ma ogromne znaczenie szczególnie w obliczu wciąż wysokich cen artykułów pierwszej potrzeby leków rachunków za energię cieplną i elektryczną oraz innych bieżących wydatków nieuniknionych w codziennym funkcjonowaniu gospodarstwa domowego.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą otrzymującym swoje świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie pierwszego dnia każdego miesiąca twoja marcowa emerytura która będzie już podwyższona o wskaźnik waloryzacyjny 4,88 procent trafi na twoje konto bankowe lub zostanie dostarczona przez listonosza Poczty Polskiej najpóźniej w piątek 27 lutego 2026 roku czyli trzy dni kalendarzowe wcześniej niż normalnie gdyby 1 marca przypadał w dniu roboczym.
Oznacza to że jako jedna z pierwszych grup seniorów w całym kraju otrzymasz zwaloryzowane świadczenie jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem marca co może być istotne jeśli planujesz większe zakupy lub regulowanie rachunków na początku miesiąca i zależy ci na wcześniejszym dostępie do zwiększonej kwoty pieniędzy. Dla osób których termin wypłaty emerytury przypada piątego szóstego dziesiątego piętnastego dwudziestego lub dwudziestego piątego dnia miesiąca waloryzacja pojawi się na kontach dopiero w marcu zgodnie z ich indywidualnym harmonogramem wypłat ustalonym przez ZUS przy przyznawaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego.
Aby sprawdzić jaka dokładnie będzie twoja emerytura po marcowej waloryzacji wystarczy pomnożyć obecną kwotę brutto twojego świadczenia przez współczynnik 1,0488 co da ci nową wysokość emerytury przed pobraniem składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki na podatek dochodowy. Przykładowo jeśli obecnie otrzymujesz emeryturę w wysokości 2500 złotych brutto po waloryzacji twoje świadczenie wzrośnie do kwoty 2622 złotych czyli o 122 złote brutto miesięcznie co w skali roku daje dodatkowe 1464 złote przed opodatkowaniem.
Osoby pobierające minimalne świadczenie emerytalne w kwocie 1878 złotych 91 groszy brutto odczują podwyżkę o 91 złotych 69 groszy brutto co po odliczeniu składki zdrowotnej da im około 90 złotych więcej netto miesięcznie i ponad 1000 złotych dodatkowo w skali całego roku 2026. Warto pamiętać że od marcowej emerytury ZUS pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynoszącą 9 procent podstawy wymiaru czyli kwoty świadczenia brutto oraz w przypadku świadczeń przekraczających kwotę wolną od podatku która w 2026 roku wynosi 30000 złotych rocznie pobierana jest również zaliczka na podatek dochodowy według skali podatkowej 12 procent lub 32 procent w zależności od wysokości rocznych dochodów emeryta.
Jeśli po marcowej waloryzacji zauważysz że na twoim koncie bankowym pojawiła się kwota niższa niż oczekiwałeś na podstawie własnych wyliczeń nie oznacza to automatycznie błędu ZUS lecz prawdopodobnie wynika z faktu że oprócz standardowej składki zdrowotnej została pobrana również zaliczka na podatek dochodowy której nie miałeś wcześniej ponieważ twoje świadczenie w 2025 roku mieściło się poniżej progu podatkowego a po waloryzacji przekroczyło tę granicę.
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych telefonicznie pod numerem infolinii 22 560 16 00 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18 lub osobiście w najbliższej placówce terenowej ZUS gdzie pracownik wyjaśni ci szczegółowo z czego wynika różnica między kwotą brutto a kwotą netto trafiającą na twoje konto oraz czy wszystkie potrącenia zostały dokonane prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Pamiętaj że masz również prawo złożyć wniosek o szczegółowe rozliczenie swojego świadczenia w formie pisemnej deklaracji PIT-40A która pokazuje dokładnie jakie składki i zaliczki zostały pobrane z twojej emerytury w minionym roku podatkowym i czy przysługuje ci zwrot nadpłaconego podatku dochodowego który ZUS automatycznie przeleje na twoje konto w kwietniu lub maju po zakończeniu rocznego rozliczenia podatkowego wszystkich świadczeniobiorców.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.