Pogarsza się sytuacja w Polsce! Znamy powody osłabienia nastrojów

Główne przyczyny osłabienia koniunktury

Ekonomiści analizujący dane wymieniają kluczowe powody pogarszającej się kondycji firm. Należą do nich:

wysokie koszty zatrudnienia,

wzrost cen energii i surowców,

niepewność dotycząca ogólnej sytuacji gospodarczej,

niedostateczny popyt na oferowane towary i usługi.

Sytuacja w poszczególnych sektorach

Największe pogorszenie nastrojów odnotowano w sektorze budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego. Firmy działające w tych branżach informują o mniejszej liczbie zamówień oraz narastających problemach z zatorami płatniczymi. W sektorze usług sytuacja pozostaje stabilna, jednak przedsiębiorcy z niepokojem patrzą na nadchodzące miesiące.

W raporcie podkreślono, że bariera związana z kosztami pracy stała się najbardziej dotkliwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele firm decyduje się na wstrzymanie planowanych inwestycji oraz ograniczenie wydatków na rozwój ze względu na konieczność zabezpieczenia bieżącej płynności finansowej.

Prognozy i wnioski

Ekonomiści przewidują, że w najbliższym czasie utrzyma się presja na marże przedsiębiorstw. Stabilizacja sytuacji zależy od poziomu popytu wewnętrznego oraz dynamiki płac w gospodarce. Obecne dane stanowią sygnał ostrzegawczy dotyczący tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach roku.