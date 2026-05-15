Pogarsza się sytuacja w Polsce! Znamy powody osłabienia nastrojów
Z danych przedstawionych przez ekonomistów wynika, że sytuacja przedsiębiorstw w Polsce ulega pogorszeniu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości badanych obszarów przyjmuje wartości niższe niż w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy wskazują na szereg czynników utrudniających prowadzenie działalności.
Główne przyczyny osłabienia koniunktury
Ekonomiści analizujący dane wymieniają kluczowe powody pogarszającej się kondycji firm. Należą do nich:
- wysokie koszty zatrudnienia,
- wzrost cen energii i surowców,
- niepewność dotycząca ogólnej sytuacji gospodarczej,
- niedostateczny popyt na oferowane towary i usługi.
Sytuacja w poszczególnych sektorach
Największe pogorszenie nastrojów odnotowano w sektorze budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego. Firmy działające w tych branżach informują o mniejszej liczbie zamówień oraz narastających problemach z zatorami płatniczymi. W sektorze usług sytuacja pozostaje stabilna, jednak przedsiębiorcy z niepokojem patrzą na nadchodzące miesiące.
W raporcie podkreślono, że bariera związana z kosztami pracy stała się najbardziej dotkliwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele firm decyduje się na wstrzymanie planowanych inwestycji oraz ograniczenie wydatków na rozwój ze względu na konieczność zabezpieczenia bieżącej płynności finansowej.
Prognozy i wnioski
Ekonomiści przewidują, że w najbliższym czasie utrzyma się presja na marże przedsiębiorstw. Stabilizacja sytuacji zależy od poziomu popytu wewnętrznego oraz dynamiki płac w gospodarce. Obecne dane stanowią sygnał ostrzegawczy dotyczący tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach roku.
