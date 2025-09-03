Pogoda. Burze, upał i nagłe ochłodzenie. Sprawdź, co czeka nas w tym tygodniu
Wrzesień rozpoczął się od mocno kapryśnej aury. Dziś w stolicy czeka nas jeszcze przyjemne 24 °C, ale już jutro w Warszawie mogą przejść gwałtowne burze z piorunami. Warto pamiętać o parasolu i planować dzień z rozwagą, bo pogoda może zaskoczyć w najmniej odpowiednim momencie.
W piątek znów wróci gorące powietrze – temperatura sięgnie nawet 30 °C. To jeden z ostatnich upalnych dni w tym sezonie, choć trzeba się liczyć z przelotnymi opadami. Weekend przyniesie wyraźną zmianę: sobota chłodniejsza, około 23 °C, z porankami bliskimi 13 °C, a w niedzielę więcej słońca i około 24 °C – idealnie na spacery i wyjazdy za miasto.
Nowy tydzień zapowiada się spokojniej. Poniedziałek z lekkim zachmurzeniem i temperaturą w granicach 25 °C, a we wtorek powrót słońca i około 27 °C. Wieczory i poranki będą już jednak zdecydowanie chłodniejsze, co przypomina, że lato odchodzi wielkimi krokami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz aktywności na świeżym powietrzu, wybieraj raczej weekend i początek przyszłego tygodnia. Czwartek i piątek mogą pokrzyżować plany – najpierw burze, potem upał z przelotnymi deszczami. Warto mieć przy sobie parasol i lekką kurtkę, a na sobotę i niedzielę zaplanować wypoczynek – aura będzie sprzyjała.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.