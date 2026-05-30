Pogoda na Boże Ciało 2026. Synoptycy mają nowe prognozy dla Polski
Początek meteorologicznego lata nie przyniesie stabilnej, wakacyjnej aury. Według najnowszych prognoz nad Polską nadal dominować będzie chłodniejsze powietrze znad Atlantyku, które przyniesie zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Mimo to temperatury będą stopniowo rosły, a w wielu regionach kraju termometry pokażą nawet ponad 25 stopni Celsjusza.
Weekend pod znakiem chmur i lokalnych burz
Niedziela zapowiada się dość pogodnie jedynie na południowym zachodzie kraju. W pozostałych regionach pojawi się duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz miejscami przelotne opady deszczu.
Największe ryzyko burz wystąpi na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Lokalnie może spaść tam od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
Temperatura będzie zróżnicowana. Na północy kraju wyniesie około 19-20 stopni Celsjusza, w centrum wzrośnie do 22-23 stopni, a na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej może osiągnąć nawet 25 stopni.
Tak rozpocznie się meteorologiczne lato
Poniedziałek, 1 czerwca, będzie jednocześnie pierwszym dniem meteorologicznego lata. Pogoda pozostanie jednak daleka od wakacyjnych standardów.
Przeważać będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz lokalnymi opadami deszczu. Największe ryzyko burz synoptycy przewidują w centralnej części kraju.
Temperatura maksymalna wyniesie od około 19 stopni na Pomorzu do 23 stopni w centrum i na zachodzie Polski.
Od wtorku zrobi się cieplej
We wtorek aura zacznie się poprawiać. Choć miejscami na wschodzie i częściowo w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu, dominować będzie spokojniejsza pogoda.
Temperatura wzrośnie do 24-25 stopni Celsjusza w wielu regionach kraju.
Jeszcze cieplej będzie w środę. Termometry niemal w całej Polsce pokażą od 24 do 25 stopni, a opady będą miały charakter lokalny i ograniczą się głównie do zachodnich regionów kraju.
Boże Ciało z letnią temperaturą, ale nie bez niespodzianek
Wielu Polaków już teraz planuje długi weekend związany z Bożym Ciałem. Prognozy wskazują, że temperatury będą sprzyjały wypoczynkowi na świeżym powietrzu.
W czwartek termometry pokażą od 23-24 stopni na północy do nawet 25-26 stopni na południu kraju.
Nie oznacza to jednak całkowicie spokojnej pogody. Synoptycy przewidują duże zachmurzenie oraz możliwość występowania lokalnych burz i przelotnych opadów deszczu.
Warszawa również z szansą na burze
Mieszkańcy stolicy mogą liczyć na coraz wyższe temperatury w pierwszej połowie tygodnia. W Warszawie termometry będą wskazywać około 23-25 stopni Celsjusza.
W drugiej części tygodnia, szczególnie w okolicach Bożego Ciała, możliwe będą jednak przelotne opady deszczu i lokalne burze.
Osoby planujące spacery, wyjazdy lub uczestnictwo w procesjach powinny śledzić aktualne komunikaty pogodowe.
Co to oznacza dla Ciebie? Pogoda będzie zmienna
1. Początek czerwca przyniesie temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza.
2. Lokalnie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze.
3. Najcieplej będzie od wtorku do czwartku, gdy termometry pokażą nawet 25-26 stopni.
4. Boże Ciało zapowiada się ciepło, ale miejscami deszczowo.
5. Warto śledzić prognozy na bieżąco, zwłaszcza planując dłuższe wyjazdy lub aktywności na świeżym powietrzu.
