30 października 2025 18:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pogoda szaleje nad Polską. Ponad 700 interwencji straży pożarnej z powodu wichur i ulew. Silny wiatr i intensywne opady deszczu nie dają dziś spokoju mieszkańcom kraju. Do godziny 16:00 strażacy interweniowali już ponad 735 razy, usuwając skutki wichur i zalanych dróg. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z południowej i centralnej Polski.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Najwięcej interwencji na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce

Żywioł najmocniej dał się we znaki w województwach:

  • dolnośląskim – 125 interwencji,
  • wielkopolskim – 117,
  • łódzkim – 104,
  • mazowieckim – 76,
  • zachodniopomorskim – 73.

Strażacy w całym kraju mają pełne ręce roboty – usuwają powalone drzewa, zabezpieczają uszkodzone dachy i pomagają kierowcom, których auta zostały zablokowane przez konary lub zalane ulice.

Poważny wypadek na Dolnym Śląsku

W Lubinie (woj. dolnośląskie) doszło do groźnego wypadku spowodowanego przez powalone drzewo. Na pień, który runął na jezdnię, wjechał samochód osobowy. Tuż za nim, w wyniku gwałtownego hamowania, zderzyły się kolejne dwa pojazdy. W sumie cztery osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe, a droga była przez kilka godzin zablokowana.

Ostrzeżenia meteorologiczne w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla kilku regionów. Porywy wiatru mogą osiągać nawet do 90 km/h, a lokalnie spodziewane są intensywne opady deszczu. Synoptycy prognozują, że najtrudniejsza sytuacja utrzyma się do godzin wieczornych.

Strażacy apelują o ostrożność

Służby przypominają, by w czasie silnych podmuchów wiatru:

  • nie parkować aut pod drzewami,
  • zabezpieczyć przedmioty na balkonach i podwórkach,
  • unikać spacerów po parkach i w pobliżu lasów.

Silny wiatr i ulewy to dopiero początek jesiennego załamania pogody – meteorolodzy zapowiadają, że kolejne dni również przyniosą burze i porywiste podmuchy.

Co to oznacza dla mieszkańców?
Warto śledzić komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i lokalnych władz, które mogą w każdej chwili wprowadzić dodatkowe alerty pogodowe.

