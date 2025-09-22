Pogoda szaleje. Październik zaskoczy Polaków
Jesień pokazała już swój kaprys – miniony weekend przyniósł nam temperatury sięgające 30 stopni, ale meteorolodzy zapowiadają nagłe ochłodzenie. Czy to koniec ciepłych dni w tym roku? Niekoniecznie.
Po niezwykle udanym wrześniu, który okazał się cieplejszy od normy o niemal 3 stopnie, Polacy mogą liczyć na kolejne pozytywne niespodzianki pogodowe. Prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ocenił, że mamy jeszcze szanse na ciepłe dni. Specjalista przypomina, że ostatnie fale ciepła potrafią pojawić się nie tylko we wrześniu, ale również w październiku, a nawet w zimowych miesiącach.
Przełom tuż przed nami. Termometry spadną o połowę
Front, który pojawi się nad Polską ma ostatecznie odsunąć ciepłe masy powietrza, przez co na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-17 stopni Celsjusza. To drastyczna zmiana po weekendowych upałach, gdy w wielu miejscach Polski słupki rtęci pokazywały nawet 30 kresek.
Jak informuje IMGW, w trzeciej dekadzie września i w pierwszej połowie października średnie temperatury minimalne wyniosą od 5 do 12 stopni, a średnie temperatury maksymalne będą kształtować się w przedziale 13-19 stopni. Oznacza to, że czekają nas noce z możliwymi przygruntowymi przymrozkami oraz dni z temperaturami typowymi dla jesieni.
IMGW ostrzega przed deszczami. W części Polski będzie mokro
Meteorolodzy nie prognozują suchego października. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu i południowym zachodzie możliwe są miejscami silniejsze, bardziej intensywne ulewy – ostrzega synoptyk Piotr Szuster.
Z długoterminowych prognoz IMGW wynika, że średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Jedynie północno-zachodni region może doświadczyć temperatur zbliżonych do wieloletnich średnich.
Jesień pełna kontrastów. Pogoda będzie nieprzewidywalna
Październik 2025 zapowiada się jako miesiąc pełen pogodowych niespodzianek. Październik 2025 zapowiada się więc kontrastowo. Jednak od spokojnych, słonecznych dni po okresy z groźniejszą pogodą, silnym wiatrem, opadami i jesiennymi burzami oraz przymrozkami i mgłami.
Jak wyjaśniają specjaliści z Fanipogody.pl, wpływ cyrkulacji atlantyckiej będzie nadal odczuwalny. Dynamiczne wymiany mas powietrza, niosące zarówno cieplejsze dni z przejaśnieniami, jak i nagłe ochłodzenia z opadami, mogą pojawiać się często.
Druga połowa miesiąca przyniesie zmianę. Deszcze i silny wiatr
Z prognoz IMGW wynika wyraźny podział października na dwie części. Pierwsza połowa miesiąca ma być względnie spokojna, z przewagą pogodnych dni i temperaturami oscylującymi wokół normy. Z uwagi na pojawienie się pobliżu naszego kraju wyżów, w pierwszej połowie miesiąca niebo ma być raczej pogodne.
Sytuacja zmieni się po połowie miesiąca. Sytuacja ulegnie sporej zmianie w drugiej połowie października. Wówczas atlantyckie niże mają się zacząć przesuwać w głąb kontynentu, przez co możemy się spodziewać silnych opadów deszczu oraz mocnych porywów wiatru.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz jesienne wyjazdy czy prace w ogrodzie, pierwsza połowa października będzie zdecydowanie lepsza. To idealny czas na spacery po kolorowych parkach i ostatnie grillowanie na świeżym powietrzu – zanim przyjdą deszczowe dni i silniejsze wiatry.
Październikowa pogoda wymaga przygotowania na nagłe zmiany. Warto mieć pod ręką zarówno lżejsze ubrania na słoneczne, cieplejsze dni, jak i cieplejszą kurtkę na wieczory z możliwymi przymrozkami. Parasol stanie się nieodzownym elementem wyposażenia, szczególnie w drugiej połowie miesiąca.
Dla osób planujących remonty czy inne prace zewnętrzne – pierwsze dwa tygodnie października mogą okazać się ostatnią szansą na dokończenie projektów przed jesiennymi niesprzyjającymi warunkami. Rolnicy powinni przyspieszenie zbiorów, szczególnie w regionach południowo-zachodnich, gdzie prognozowane są intensywniejsze opady.
Praktyczne porady na jesienną pogodę:
- Sprawdzaj prognozę codziennie – październik będzie wyjątkowo zmienny
- Ubieraj się warstwowo – różnice temperatur między dniem a nocą mogą sięgać 10 stopni
- Przygotuj dom na chłodniejsze noce – możliwe przymrozki mogą zaszkodzić roślinom
- Planuj aktywności na pierwszą połowę miesiąca – później będzie więcej deszczowych dni
Choć czekają nas ochłodzenie i więcej opadów, październik 2025 może jeszcze zaskoczyć ciepłymi dniami przypominającymi przedłużone lato. Jak przestrzega prof. Chojnicki, jesiennych fal ciepła nie można wykluczyć nawet w późniejszych miesiącach roku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.