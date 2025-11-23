Pogodowy Armagedon w Polsce. Sprawdź, co dzieje się w Polsce. Tysiące interwencji straży po intensywnych opadach śniegu
Niedzielne popołudnie przyniosło dramatyczne dane dotyczące sytuacji pogodowej w kraju. Jak informują służby, do godziny 15:00 w niedzielę 23 listopada strażacy w całej Polsce odnotowali aż 2348 interwencji związanych ze skutkami intensywnych opadów śniegu. To jeden z najbardziej pracowitych dni tej jesieni, a liczba zdarzeń wciąż rośnie.
Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu i wschodzie kraju. W województwie podkarpackim strażacy wyjeżdżali do akcji 1460 razy. W Małopolsce odnotowano 741 zgłoszeń, a na Lubelszczyźnie 115. Zdecydowana większość interwencji dotyczyła powalonych drzew, zerwanych linii energetycznych, uszkodzonych dachów oraz nieprzejezdnych dróg.
Służby podkreślają, że strażacy pracują nieprzerwanie, często w bardzo trudnych warunkach – przy intensywnych opadach, silnym wietrze i niskiej temperaturze. W wielu rejonach śnieg spowodował awarie prądu oraz lokalne utrudnienia komunikacyjne, co dodatkowo komplikowało działania ratowników.
Straż pożarna apeluje o ostrożność i unikanie niepotrzebnych podróży, zwłaszcza w regionach najbardziej dotkniętych śnieżycami. Mieszkańcy proszeni są także o usuwanie śniegu z dachów oraz monitorowanie stanu drzew w pobliżu domów i samochodów.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz w jednym z regionów objętych największą liczbą interwencji, przygotuj się na możliwe utrudnienia. Warto śledzić komunikaty lokalnych służb, zgłaszać niebezpieczne sytuacje i unikać poruszania się w pobliżu drzew, które mogą być osłabione przez ciężki, mokry śnieg. Jeśli odczuwasz problemy z dostawą energii, najlepiej od razu zgłosić je do zakładu energetycznego i przygotować się na ewentualne przerwy.
Prognozy wskazują, że trudna sytuacja może potrwać jeszcze kilka godzin, a miejscami do poniedziałku rano. Śnieg i mróz będą wymagały szczególnej ostrożności zarówno od pieszych, jak i kierowców.
