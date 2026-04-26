Pogrzeb Łukasza Litewki. Przyjaciele posła mają wzruszającą prośbę
Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła opinią publiczną. Teraz, przed ostatnim pożegnaniem posła Lewicy, jego przyjaciele i współpracownicy zwracają się z wyjątkową prośbą. Zamiast tradycyjnych gestów chcą czegoś zupełnie innego.
W opublikowanym wpisie podkreślono, że wielu ludzi planuje pożegnać polityka podczas uroczystości pogrzebowych. Jednocześnie pojawił się apel, by zmienić sposób okazywania pamięci.
Bliscy Litewki proszą, aby zamiast kwiatów i wieńców zrobić coś dobrego dla innych. Chodzi o realne działania, które niosą pomoc – dokładnie takie, jakie były bliskie samemu posłowi.
Wskazano konkretne przykłady. To może być wsparcie osób potrzebujących, pomoc organizacjom charytatywnym, wpłaty na zbiórki dla chorych czy wsparcie schronisk dla zwierząt. Każdy gest ma znaczenie.
Ten apel nie jest przypadkowy. Łukasz Litewka przez lata angażował się w działania społeczne i pomocowe. Był znany z wrażliwości na krzywdę innych i aktywnego wsparcia dla potrzebujących.
Dlatego jego przyjaciele podkreślają, że najlepszym sposobem uczczenia jego pamięci będzie kontynuowanie tej misji. Nie chodzi o symboliczne gesty, ale o konkretne działania, które mogą zmienić czyjeś życie.
Pogrzeb posła odbędzie się w najbliższych dniach i będzie miał charakter państwowy. Uroczystości zgromadzą rodzinę, przyjaciół oraz osoby, które chciały oddać mu hołd.
Jeśli chcesz uczcić pamięć Łukasza Litewki, możesz zrobić coś prostego. Pomóc komuś, kto tego potrzebuje. Wesprzeć zbiórkę. Zrobić dobry uczynek.
To właśnie taki gest – według jego bliskich – byłby najbardziej zgodny z tym, kim był.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.