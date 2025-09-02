Pogrzeb mjr. pilota Macieja „Ślaba” Krakowiana. Są szczegóły uroczystości

2 września 2025 13:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Siły Powietrzne RP poinformowały, że zgodnie z wolą rodziny zmarłego mjr. pilota Macieja „Ślaba” Krakowiana, uroczystości pogrzebowe odbędą się w gronie najbliższych i będą miały charakter prywatny.

Prośba o poszanowanie prywatności

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że rodzina prosi media oraz wszystkie osoby postronne o uszanowanie tej decyzji i powstrzymanie się od uczestnictwa w ceremonii. „Uszanujmy ostatnią drogę Naszego Brata w Mundurze ŚLABA. Nie róbmy zdjęć, nagrań i relacji” – apelują Siły Powietrzne, zaznaczając, że to najważniejsze, co w tej chwili można zrobić dla bliskich tragicznie zmarłego pilota.

Kim był mjr. pilot Maciej „Slaba” Krakowian

Major Maciej Krakowian był doświadczonym pilotem wojskowym, pełniącym służbę w Siłach Powietrznych RP. Jego śmierć wstrząsnęła całym środowiskiem lotniczym i opinią publiczną. W oficjalnych komunikatach podkreślano jego profesjonalizm, oddanie ojczyźnie i koleżeńską postawę wobec innych żołnierzy.

Wspólnota w żałobie

Śmierć pilota to ogromna strata nie tylko dla rodziny i przyjaciół, ale także dla całych Sił Zbrojnych RP. Wojskowi przypominają, że żołnierze w mundurze to nie tylko profesjonaliści pełniący służbę, ale też bliscy i przyjaciele, którzy na co dzień tworzą wspólnotę. Właśnie dlatego apelują, by w tym szczególnym momencie okazać rodzinie wsparcie i szacunek, powstrzymując się od dokumentowania i nagłaśniania uroczystości.

Co to oznacza dla Ciebie

  • Jeśli planowałeś wziąć udział w pogrzebie lub relacjonować uroczystość – uszanuj wolę rodziny i nie przychodź na miejsce.

  • Warto pamiętać, że w tak trudnych chwilach najważniejsza jest cisza, prywatność i wsparcie bliskich, a nie obecność kamer czy obiektywów.

  • Pamięć o majorze Krakowianie można uczcić w inny sposób – wspomnieniem, chwilą zadumy czy symbolicznym gestem solidarności.

