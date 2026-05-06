Pół Polski w alertach pogodowych. Nadciągają burze i grad

6 maja 2026 22:00 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Po kilku dniach spokojnej pogody nad Polskę wracają gwałtowne zjawiska. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnym deszczem i gradem, który lokalnie może osiągać nawet 2 centymetry średnicy. Najtrudniejsze warunki prognozowane są na popołudnie i wieczór, a mieszkańcy wielu regionów powinni przygotować się na dynamiczne i miejscami niebezpieczne zmiany w pogodzie.

Czerwona Polska z napisem ważne. Fot. Warszawa w Pigułce

Załamanie pogody w Polsce. Burze, ulewy i grad do 2 cm

Do Polski nadciąga gwałtowne załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz gradem, którego średnica może sięgać nawet 2 centymetrów.

Burze pojawią się po południu

Najgorsze warunki prognozowane są na drugą część dnia, kiedy w wielu regionach kraju zaczną rozwijać się burze.

Zjawiska obejmą przede wszystkim centrum, południe oraz wschód Polski.

Ulewy, wiatr i grad

Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Lokalnie może spaść nawet 10–15 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny.

Dodatkowo prognozowany jest silny wiatr w porywach do 70 km/h oraz opady gradu o średnicy do 2 cm.

Najtrudniejsze warunki na północnym wschodzie i południowym zachodzie

Silniejsze burze mogą wystąpić na północnym wschodzie kraju, gdzie oprócz ulew pojawi się także grad.

Wieczorem i w nocy gwałtowne zjawiska dotrą również na południowy zachód, w rejon Sudetów.

Duże różnice temperatur

Środa przyniesie wyraźny podział pogodowy. W cieplejszych regionach temperatura sięgnie nawet 27°C.

Na północy będzie znacznie chłodniej – miejscami tylko 8–10°C. Różnica temperatur w kraju może wynieść nawet 19 stopni.

Uwaga w górach

W rejonach górskich prognozowane są silne porywy wiatru:

– Bieszczady: do 70 km/h
– Sudety: do 75 km/h
– Karpaty: do 80 km/h

Co to oznacza dla mieszkańców?

– możliwe lokalne podtopienia
– ryzyko uszkodzeń przez silny wiatr
– utrudnienia w ruchu
– zagrożenie ze strony gradu
– konieczność śledzenia komunikatów pogodowych

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

