Polacy będą w szoku. Urząd Skarbowy nie zapyta o zgodę. Pracują nad nową opłatą
Polacy nie będą już musieli rejestrować odbiorników radiowych czy telewizorów, ale nie oznacza to końca płacenia na media publiczne. Wręcz przeciwnie – rząd szykuje zmiany, które całkowicie zmienią sposób finansowania telewizji i radia. Nowa opłata audiowizualna ma być ściągana automatycznie przez Urząd Skarbowy przy okazji corocznych rozliczeń podatkowych. Bez deklaracji, bez rachunków – fiskus sam doliczy opłatę każdemu, kto płaci podatki.
Koniec kombinowania z abonamentem
Stary system, który pozwalał unikać płacenia abonamentu RTV przez nierejestrowanie odbiorników, zostanie zlikwidowany. Teraz nikt nie zapyta, czy masz telewizor. Opłata audiowizualna obejmie każdego podatnika, niezależnie od tego, czy rzeczywiście korzysta z mediów publicznych. Według planów rządu, kwota będzie niewielka – około 8–9 zł miesięcznie – ale ma być pobierana automatycznie i nieuchronnie.
Zwolnienia tylko dla wybranych
Nowe przepisy przewidują kilka wyjątków – z opłaty mają być zwolnieni m.in. bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, osoby zarabiające mniej niż płaca minimalna, seniorzy powyżej 75. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, renciści oraz studenci do 26. roku życia. Pozostali – niezależnie od sytuacji finansowej – zapłacą pełną stawkę.
Podwyżki już w 2026 roku
Zanim jednak nowy system zacznie działać – co może nastąpić dopiero w 2027 roku lub później – czekają nas podwyżki obecnego abonamentu RTV. Już od 2026 roku miesięczna opłata za telewizor wzrośnie do ponad 30 zł. Zmiany te mają być wstępem do całkowitego przebudowania finansowania mediów publicznych.
Media publiczne z nową kasą i nowymi oczekiwaniami
Rząd liczy, że dzięki zmianom wpływy będą stabilne i znacznie wyższe niż obecnie. A społeczeństwo? Skoro każdy zapłaci, wielu będzie oczekiwać większej przejrzystości, lepszych programów i mniej polityki w telewizji publicznej. Z kolei administracja skarbowa przygotowuje się do technicznego wdrożenia nowej daniny – inwestując w systemy IT i szkolenia dla pracowników.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli płacisz podatki, nowa opłata zostanie Ci naliczona automatycznie. Nie będzie już potrzeby żadnych deklaracji ani rejestracji. Nie zapłacisz? Urząd Skarbowy upomni się sam – tak jak w przypadku każdego innego podatku. Dla milionów Polaków oznacza to koniec swobodnego omijania abonamentu RTV. Era pełnej automatyzacji właśnie się zaczyna.
