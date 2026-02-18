Polacy będą wściekli. Od 19 lutego Kultowa sieć drastycznie tnie limity wypłat gotówki
Czwartek, 19 lutego 2026 roku, zapisze się w pamięci milionów Polaków jako dzień wielkiej irytacji przy bankomatach. Największy niezależny operator maszyn w kraju wprowadza radykalne ograniczenia, które sprawią, że pobranie większej gotówki stanie się procesem żmudnym i kosztownym. Jak wynika z oficjalnych komunikatów, dotychczasowa wygoda płatności mobilnych zostaje drastycznie ukrócona z powodu narastającego konfliktu o prowizje.
Decyzja Euronetu to potężny cios przede wszystkim dla użytkowników systemu BLIK. Limit pojedynczej wypłaty został ścięty aż o 75%, co zmusi klientów do wielokrotnego wpisywania kodów i stania w kolejkach, by wypłacić kwoty, które dotychczas otrzymywali „za jednym razem”. Eksperci ostrzegają, że to dopiero początek walki o rentowność dostępu do fizycznego pieniądza w Polsce.
200 złotych i ani grosza więcej? Nowa rzeczywistość w Euronecie
Od czwartku blisko siedem tysięcy maszyn w całej Polsce zmieni zasady gry. Operator zdecydował się na ruch, który realnie utrudni życie osobom unikającym noszenia portfela.
Koniec limitu 800 zł: Dotychczasowa maksymalna kwota wypłaty kodem BLIK została obniżona do zaledwie 200 złotych.
Ekonomia sporu: Euronet argumentuje, że prowizje za transakcje mobilne są niemal o połowę niższe niż koszty energii i serwisu infrastruktury.
Wymuszona powtarzalność: Niższy limit ma zmusić użytkowników do realizowania kilku operacji pod rząd, co pozwoli operatorowi zainkasować wielokrotne prowizje od banków za tę samą sumę pieniędzy.
Mimo blokady w jednej z największych sieci, gotówka wciąż jest dostępna na starych zasadach w ponad 13 tysiącach innych punktów w kraju.
- Inne bankomaty: Urządzenia należące bezpośrednio do banków oraz inni operatorzy nie wprowadzili na ten moment podobnych restrykcji.
- Wypłata przy kasie (Cashback): Podczas codziennych zakupów w sieciach takich jak Żabka czy Dino można wciąż pobierać gotówkę bezpośrednio od sprzedawcy.
- Karty fizyczne pod lupą: Choć obecne cięcia dotyczą BLIK-a, Euronet nie wyklucza dalszych kroków wobec kart Visa i Mastercard, jeśli stawki interchange nie zostaną podniesione.
Ryzyko „białych plam” na mapie bankomatów
Eksperci rynkowi zwracają uwagę na głębszy problem: postępująca nierentowność maszyn może doprowadzić do ich masowego znikania, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Tam, gdzie bankomat Euronetu jest jedynym źródłem fizycznego pieniądza, mieszkańcy mogą zostać niemal całkowicie odcięci od gotówki lub zmuszeni do dalekich podróży do większych ośrodków. Konflikt na linii operatorzy–banki–dostawcy systemów płatności wchodzi w fazę, w której najwyższą cenę zapłaci zwykły konsument.
W 2026 roku planowanie wypłat gotówki staje się koniecznością. Jeśli korzystasz głównie z BLIK-a, unikaj maszyn z logo Euronet, by nie tracić czasu na wielokrotne autoryzowanie drobnych kwot po 200 zł. Warto sprawdzić w swojej aplikacji bankowej mapę bezpłatnych urządzeń innych operatorów, gdzie limit 800 zł lub wyższy wciąż obowiązuje.
Pamiętaj również o usłudze Cashback – przy okazji kupowania chleba czy mleka możesz pobrać gotówkę bez prowizji i bez stania w kolejce do maszyny, co w obliczu nowych limitów może stać się najwygodniejszą alternatywą dla Twojego portfela.
