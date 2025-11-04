Polacy chcą, by państwo pomogło im kupić mieszkanie! CBOS ujawnia wyniki. Ponad połowa Polaków chce wsparcia od państwa na dom lub mieszkanie.
Polacy chcą, by państwo pomogło im w zakupie mieszkań i budowie domów. Nowy sondaż CBOS nie pozostawia złudzeń.
Ponad połowa Polaków uważa, że państwo powinno aktywnie wspierać obywateli w zdobyciu własnego mieszkania lub budowie domu. To wyniki najnowszego sondażu CBOS, który pokazuje rosnące oczekiwania wobec rządu w sprawie polityki mieszkaniowej. Dla wielu osób dostęp do nieruchomości stał się nieosiągalny, a ceny na rynku przekraczają możliwości finansowe przeciętnej rodziny.
Z badania wynika, że 51 procent ankietowanych chce, by państwo przede wszystkim ułatwiało zakup mieszkań lub budowę domów. Tylko 22 procent wskazało na potrzebę rozwoju budownictwa komunalnego, a 20 procent uważa, że rząd powinien wspierać budowę mieszkań czynszowych lub spółdzielczych. Polacy coraz wyraźniej dają do zrozumienia, że chcą realnego wsparcia finansowego, a nie jedynie deklaracji polityków.
Sondaż ujawnił także, jak społeczeństwo postrzega odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Dla jednej trzeciej badanych to przede wszystkim zadanie państwa, dla kolejnej jednej trzeciej odpowiedzialność spoczywa na obywatelach, a reszta uważa, że obie strony powinny współpracować. Wynik ten pokazuje, że oczekiwania wobec władz rosną, ale Polacy nie zrzucają całkowitej odpowiedzialności za swoje warunki mieszkaniowe.
Największe poparcie zyskały dwa konkretne rozwiązania: dopłaty do kredytów mieszkaniowych oraz programy wspierające budownictwo społeczne z możliwością późniejszego wykupu. Takie formy pomocy popiera zdecydowana większość badanych, co pokazuje, że problem dostępności mieszkań dotyczy już nie tylko młodych ludzi, ale całych rodzin i osób starszych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz zakup mieszkania lub budowę domu, w najbliższych miesiącach mogą pojawić się nowe propozycje rządowe mające ułatwić dostęp do finansowania. Wyniki sondażu mogą wywrzeć presję na politykach, by przygotowali programy dopłat, ulgi podatkowe lub gwarancje kredytowe.
Dla osób śledzących rynek nieruchomości to sygnał, że państwo może ponownie włączyć się w kształtowanie cen poprzez subsydia i wsparcie kredytowe. A dla obywateli nadzieja, że własny dom lub mieszkanie przestaną być luksusem zarezerwowanym tylko dla nielicznych.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.