Polacy masowo ruszyli na hitowe samozbiory! Cenowy zwrot na plantacjach owoców

Jagoda kamczacka prosto z krzaka. Gdzie zapłacimy najmniej?

Przełom maja i czerwca przyniósł wysyp ofert bezpośredniej sprzedaży prosto z pól. Wielkim zaskoczeniem dla zbieraczy są tegoroczne stawki za jagodę kamczacką. Na Mazowszu, a dokładniej na plantacji „Jagoda Kamczacka Aleksandrów”, wystartował zbiór dojrzałej odmiany Vostorg. Właściciele zaoferowali tam iście rewolucyjną cenę na poziomie zaledwie 8 zł za kilogram, choć zaznaczają, że rynkowy cennik może jeszcze ulegać modyfikacjom.

W tym samym województwie, we wsi Prace Duże (około 25 minut jazdy od warszawskiego Ursynowa), swoje pole udostępnił pan Zbigniew. U niego akcja zbierania trwa od 30 maja do 7 czerwca, a koszt kilograma owoców wynosi 20 zł, przy czym ze względów logistycznych wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Z kolei mieszkańcy Małopolski mogą udać się do gospodarstwa „Zdrowe Jagody” w Nowej Wsi. W dniach 6–7 czerwca zaplanowano tam zbiory odmiany Vostorg, a w kolejce czekają już kolejne, takie jak Aurora, Indygo Gem, Honey Bee oraz Boreal Beauty. Wejście na teren uprawy nic nie kosztuje, a ostateczny rachunek za zebrany własnoręcznie kilogram owoców wynosi 22 zł.