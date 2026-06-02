Polacy masowo ruszyli na hitowe samozbiory! Cenowy zwrot na plantacjach owoców
Jagoda kamczacka prosto z krzaka. Gdzie zapłacimy najmniej?
Przełom maja i czerwca przyniósł wysyp ofert bezpośredniej sprzedaży prosto z pól. Wielkim zaskoczeniem dla zbieraczy są tegoroczne stawki za jagodę kamczacką. Na Mazowszu, a dokładniej na plantacji „Jagoda Kamczacka Aleksandrów”, wystartował zbiór dojrzałej odmiany Vostorg. Właściciele zaoferowali tam iście rewolucyjną cenę na poziomie zaledwie 8 zł za kilogram, choć zaznaczają, że rynkowy cennik może jeszcze ulegać modyfikacjom.
W tym samym województwie, we wsi Prace Duże (około 25 minut jazdy od warszawskiego Ursynowa), swoje pole udostępnił pan Zbigniew. U niego akcja zbierania trwa od 30 maja do 7 czerwca, a koszt kilograma owoców wynosi 20 zł, przy czym ze względów logistycznych wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
Z kolei mieszkańcy Małopolski mogą udać się do gospodarstwa „Zdrowe Jagody” w Nowej Wsi. W dniach 6–7 czerwca zaplanowano tam zbiory odmiany Vostorg, a w kolejce czekają już kolejne, takie jak Aurora, Indygo Gem, Honey Bee oraz Boreal Beauty. Wejście na teren uprawy nic nie kosztuje, a ostateczny rachunek za zebrany własnoręcznie kilogram owoców wynosi 22 zł.
Truskawkowy podział rynku. Giełda w Broniszach pod presją pogody
Równolegle rozwija się tradycyjny boom na truskawki, które w formule samozbiorów można w poszczególnych regionach kraju wyrywać z ziemi za około 15 zł za kilogram. Tymczasem sytuacja na rynku hurtowym w Broniszach jest mocno napięta. Mimo że krajowych owoców sukcesywnie przybywa, chłodniejsza aura blokuje szybkie spadki cenowe na hurtowych stoiskach.
Polskie truskawki, dostarczane głównie z tuneli foliowych z rejonu Północnego Mazowsza, kosztują w hurcie od 16 do 22 zł za kilogram, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Lukę na rynku wciąż starają się łatać importerzy z Grecji oraz Serbii. Za owoce z importu trzeba zapłacić od 12 do 17 zł za kilogram – to o jedną piątą drożej niż przed rokiem. Co ciekawe, na pierwszy glance przeciętny konsument ma dziś ogromny problem z odróżnieniem owocu krajowego od sprowadzanego z południa Europy.
Prognoza lawiny podażowej: Jak zauważa Maciej Kmera, doświadczony ekspert rynku w Broniszach, zagraniczni dystrybutorzy z dużym niepokojem analizują najnowsze mapy pogodowe dla centralnej Polski. Nadchodząca fala ciepła niechybnie uwolni gigantyczny wysyp rodzimych truskawek gruntowych. Zdaniem eksperta, zagraniczny import naturalnie wygaśnie w momencie, gdy cena polskiej truskawki w hurcie trwale spadnie do poziomu około 15 zł za kilogram.
Maliny to towar luksusowy. Wszystko przez wiosenne przymrozki
Zgoła odmienne nastroje panują wśród amatorów malin. Te owoce są obecnie towarem niszowym i niezwykle drogim. Za kilogram malin pochodzących z upraw tunelowych trzeba zapłacić na rynku astronomiczną kwotę rzędu 75–80 zł.
Perspektywy dla owoców z otwartego gruntu są niestety pesymistyczne. Związek Sadowników RP oficjalnie potwierdził, że tradycyjne plantacje malin gruntowych doznały bardzo ciężkich uszczerbków w trakcie gwałtownych, wiosennych przymrozków. Może to skutkować drastycznie niską podażą tych owoców w pełni sezonu letniego.
Zestawienie cen i warunków zakupu owoców (stan na przełom maja i czerwca 2026 r.)
|Gatunek owocu i forma zakupu
|Lokalizacja / Pochodzenie
|Cena za 1 kg
|Kluczowe informacje dla kupującego
|Jagoda kamczacka (Samozbiór)
|Aleksandrów (woj. mazowieckie)
|8,00 zł
|Odmiana Vostorg, cena może ulec zmianie.
|Jagoda kamczacka (Samozbiór)
|Prace Duże (woj. mazowieckie)
|20,00 zł
|Termin: 30.05–07.06; wymagany kontakt telefoniczny.
|Jagoda kamczacka (Samozbiór)
|Nowa Wieś (woj. małopolskie)
|22,00 zł
|Gospodarstwo „Zdrowe Jagody”, darmowy wstęp, różne odmiany.
|Truskawka krajowa (Samozbiór)
|Wybrane regiony Polski
|Ok. 15,00 zł
|Opcja alternatywna dla zakupów sklepowych.
|Truskawka krajowa (Hurt)
|Giełda Bronisze (Mazowsze Płn.)
|16,00 – 22,00 zł
|Owoce z tuneli foliowych; drożej o 11% rok do roku.
|Truskawka importowana (Hurt)
|Giełda Bronisze (Grecja, Serbia)
|12,00 – 17,00 zł
|Ceny wyższe o 20% w stosunku do ubiegłego roku.
|Malina tunelowa (Hurt)
|Rynek hurtowy
|75,00 – 80,00 zł
|Towar niszowy premium; duże straty w gruncie po przymrozkach.
