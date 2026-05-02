Polacy masowo wycofują gotówkę z banków! Miliardy złotych poza systemem, eksperci wyjaśniają powody.
To zjawisko, które przybrało na sile w ostatnich tygodniach. Z kont bankowych w Polsce zniknęły miliardy złotych, które obywatele postanowili trzymać „w skarpecie”. Skala odpływu kapitału zaskoczyła analityków. W Warszawie, będącej finansowym sercem kraju, widać to szczególnie wyraźnie, mieszkańcy coraz częściej wybierają fizyczny pieniądz zamiast cyfrowego zapisu na koncie.
Jak wynika z raportu opublikowanego przez Money.pl, tylko w ciągu ostatniego miesiąca z polskiego systemu bankowego wypłynęło blisko 12 miliardów złotych. To najwyższy wynik od czasu wybuchu pandemii oraz pierwszych dni wojny na Ukrainie. Eksperci bankowi poddali te dane szczegółowej analizie, wskazując na trzy główne czynniki determinujące takie zachowanie Polaków.
Dlaczego uciekamy z banków? 3 kluczowe powody:
- Niepokój geopolityczny: Eskalacja konfliktów na świecie (w tym niedawne starcia na Bliskim Wschodzie) budzi u Polaków naturalny odruch posiadania „płynnych środków” pod ręką na wypadek sytuacji kryzysowej.
- Niskie oprocentowanie lokat: W obliczu inflacji, która wciąż jest odczuwalna, oferty bankowe przestają być atrakcyjne. Wielu klientów uznaje, że trzymanie pieniędzy na koncie przy minimalnym zysku nie różni się od trzymania ich w domu.
- Obawy o stabilność cyfrową: Seria awarii systemów płatniczych oraz doniesienia o cyberatakach sprawiły, że część społeczeństwa straciła zaufanie do pełnej cyfryzacji finansów.
Warszawa pod lupą: Bankomaty oblegane przez klientów
W stolicy zjawisko to jest widoczne gołym okiem, w popularnych punktach miasta, od Galerii Mokotów po centra handlowe na Pradze, firmy obsługujące bankomaty notują rekordową liczbę sesji wypłat. Analitycy cytowani przez Money.pl podkreślają, że nie mamy do czynienia z „runem na banki” w klasycznym sensie, ale z przemyślaną strategią dywersyfikacji oszczędności przez zaniepokojonych obywateli.
Ekonomiści ostrzegają jednak przed ryzykiem trzymania dużych sum w domu. „Gotówka poza bankiem nie tylko nie zarabia, ale jest narażona na kradzież lub zniszczenie. Psychologiczny komfort posiadania pieniędzy w ręku ma w tym przypadku swoją wysoką cenę”, czytamy w analizie. Zjawisko to wpływa również na kondycję samych banków, które muszą mierzyć się ze spadkiem płynności i mniejszą ilością kapitału na akcję kredytową.
Czy gotówka wróci do banków?
Wiele zależy od stabilizacji nastrojów na arenie międzynarodowej oraz reakcji NBP. Jeśli stopy procentowe zostaną utrzymane na wysokim poziomie, a banki komercyjne zaoferują lepsze warunki oszczędzania, część miliardów może wrócić do depozytów. Na ten moment jednak Polacy stawiają na tradycyjny pieniądz papierowy jako bezpieczną przystań w niepewnych czasach.
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zapewnia, że system bankowy w Polsce pozostaje stabilny i w pełni wypłacalny, mimo tak znaczących wypłat gotówki przez klientów indywidualnych.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu finansowego serwisu Money.pl dotyczącego odpływu gotówki z depozytów bankowych (02.05.2026).
